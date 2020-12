JAV kariuomenė atmeta ataskaitą apie išaugusias civilių afganistaniečių žūtis

JAV kariškiai Afganistane antradienį atmetė „vienpusišką“ ataskaitą, kurioje konstatuojama, kad per Amerikos ir koalicijos aviacijos smūgius žūstančių civilių skaičius išaugo, Vašingtonui sušvelninus savo kovos veiksmų taisykles.

2016–2019 metų laikotarpiu kasmet per aviacijos smūgius žūstančių civilių skaičius išaugo 330 proc., Jungtinėms Valstijos suintensyvinus atakas prieš Talibaną, rodo Browno universiteto Watsono tarptautinių studijų instituto ekspertų parengta ataskaita.

Jos rengėjai civilių aukų skaičiaus augimą sieja su Vašingtono sprendimu sušvelninti kriterijus, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas rengti ataką.

Kovos veiksmų taisyklės buvo sušvelnintos Vašingtonui sumažinus savo karinį kontingentą Afganistane.

Pernai per antskrydžius žuvo 700 civilių – daugiausiai nuo 2001–2002 metų, kai prasidėjo karas. Šiuo metu Afganistano karinės oro pajėgos „daro daugiau žalos civiliams afganistaniečiams negu kuriuo nors kitu metu per jo istoriją“, sakė viena iš šio tyrimo vadovų Neta C. Crawford.

Tačiau JAV pajėgų Afganistane atstovas pulkininkas Sonny Leggettas teigė, kad ši analizė yra „vienpusiška“ ir pagrįsta ginčijamais duomenimis, „ignoruojant civilių aukas dėl Talibano ir ISIS (džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“)" veiksmų.

S. Leggettas taip pat gynė Afganistano saugumo pajėgas, anot jo, dėjusias „nepaprastas pastangas ir besirūpinusias“ išvengti aukų tarp civilių gyventojų.

Nuo šių metų vasario, kai Vašingtonas sudarė taikos susitarimą su Talibanu, Jungtinės Valstijos sumažino aviacijos operacijų Afganistane intensyvumą, bet afganistaniečių pajėgų vaidmuo padidėjo, net ir Kabului pradėjus derybas su kovotojais.

Šiemet per antskrydžius žuvusių žmonių bendras skaičius sumažėjo, bet padaugėjo žūvančių per Kabulo pajėgų aviacijos atakas, sakoma ataskaitoje.

Pasak N. C. Crawford, per pirmąjį pusmetį Afganistano aviacijos smūgiai nusinešė 86 civilių afganistaniečių gyvybes, dar 103 žmonės buvo sužeisti.

Per kitus tris mėnesius, nepaisant Dohoje vykstančių Kabulo vyriausybės ir Talibano derybų, afganistaniečių aviacijos antskrydžiai pareikalavo 70 civilių gyvybių, dar 90 žmonių buvo sužeisti.