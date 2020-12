Praėjusią savaitę paskelbtose nuotraukose ir vaizdo medžiagoje matyti K. Micotakis ir jo žmona motokroso sportininkų kompanijoje ant Parnitos kalno, esančio už 45 km nuo Atėnų.

Dar didesnį pasipiktinimą sukėlė faktas, kad premjeras pozavo kartu su penkiais vyrais, ir nė vienas iš jų nedėvėjo apsauginių kaukių.

Pagal lapkričio 7 dieną įsigaliojusias ir vėliau iki gruodžio 14 dienos pratęstas karantino taisykles, gyventojams leidžiama sportuoti tik šalia savo namų, o išeinant į lauką be rimtos priežasties gali būti paskirta mažiausiai 300 eurų bauda.

Be to, viešose vietose privaloma dėvėti kaukes pagal priemones, kurias patvirtino pats K. Micotakis.

Beveik 4 tūkst. vyriausybės vadovo veiksmais pasipiktinusių žmonių specialioje „Facebook“ grupėje pažadėjo šeštadienį dviračiais nuvažiuoti į Parnitą.

