Netikėtas pareiškimas iš Jungtinės Karalystės: laimėjome lenktynes dėl vakcinos, nes esame geresnė šalis

Boriso Johnsono vyriausybės ministras pareiškė, kad Jungtinė Karalystė laimėjo lenktynes dėl vakcinos, pirmoji aprobavusi vakciną nuo koronaviruso, nes yra „geresnė šalis“.

„Mes šioje šalyje turime pačių geriausių žmonių ir akivaizdžiai pačią geriausią medicinos priežiūros tarnybą, daug geresnę, nei turi prancūzai, daug geresnę, nei turi belgai, daug geresnę, nei turi amerikiečiai, – ketvirtadienį „|LBC Radio“ pareiškė švietimo sekretorius Gavinas Williamsonas. – Ir manęs tai nė kiek nestebina, nes esame gerokai geresnė šalis nei bet kuri iš jų.“

B. Johnsono administracija palaikė G. Williamsoną, sakydama, kad ministras teisus „didžiuodamasis“ Jungtine Karalyste.

Minėti komentarai nuskambėjo po to, kad verslo sekretorius Alokas Sharma sulaukė kritikos iš Vokietijos ambasadoriaus Londone dėl pareiškimo, esą sprendimas aprobuoti vakciną – sukurtą Jungtinėse Valstijose ir Vokietijoje – yra ženklas, kad „Jungtinė Karalystė pirmauja žmonijos kovoje prieš šią ligą“.

Gavinas Williamsonas Foto: Zuma Press / Scanpix





Kivirčai dėl „Brexit“

„Kodėl taip sunku pripažinti šį svarbų žingsnį į priekį kaip didžiules tarptautines pastangas ir sėkmę, – tviteryje rašė Andreasas Michaelis. – Aš tikrai nemanau, kad tai nacionalinė istorija. Be to fakto, kad esminiu indėliu čia prisidėjo Vokietijos bendrovė „BioNTECh“, tai Europos ir transatlantinio masto istorija.“

Šis ginčas kursto įtampą kaip tik tuo metu, kai Londonui reikalingi draugai Europos Sąjungoje, deryboms dėl laisvosios prekybos sutarties po „Brexit“ pasiekus kulminaciją. Prancūzija – kuri atsidūrė G. Willamsono pagyrų dėmesio centre – grasina vetuoti susitarimą.

Po G. Williamsono komentaro britų vyriausybė neslėpė esanti nustebusi ir sutrikusi. Vieno pareigūno teigimu, šie komentarai tiesiogiai prieštarauja naujausioms pareigūnams bei diplomatams skirtoms gairėms, ir gali sugriauti jų pačių siunčiamą žinutę bei užsienio politikos tikslus.

Minėtos gairės (pavadinimu „Cross-Whitehall vaccines, therapeutics and diagnostics communications narrative“) paskutinį kartą buvo atnaujintos gruodžio 1 dieną, ir jose pabrėžiamas „pasaulinis bendradarbiavimas“.

G. Williamsono užuomina apie konkurenciją griauna vyriausybės planus skatinti dalijimąsi vakcinomis, sako vienas pareigūnas, paprašęs neminėti jo pavardės.

Be to, pareigūnams ir diplomatams buvo konkrečiai nurodyta užkirsti kelią „vakcinų nacionalizmui“, nurodoma gairėse. Vienoje iš dokumento dalių teigiama: „Pasaulinis siekis atrasti vakciną nuo koronaviruso nėra konkurencija tarp šalių, jos atspindi atkakliausias pastangas per visų mūsų gyvenimo istoriją“.

„Didžiuojasi teisėtai“

Tačiau premjero atstovas spaudai palaikė G. Williamsoną. „Tai, ką matote, – tai teisėtas valstybės sekretoriaus didžiavimasis Jungtine Karalyste, – ketvirtadienį per vaizdo ryšį su žurnalistais sakė Dauning Stryto atstovas spaudai Jamie‘is Daviesas. – Mes didžiuojamės savo veiksmais per pandemiją, skirtais apsaugoti visuomenę ir išgelbėti gyvybes.“

JK švenčiant tapus pirmąja Vakarų valstybe, aprobavusia vakciną nuo koronaviruso, B. Johnsono pareigūnų komentarai atgaivino senus ginčus dėl „Brexit“.

Sveikatos sekretorius Mattas Hancockas, pasveikinęs „pergalę žmoniškumui“, pareiškė, kad Jungtinei Karalystei pavyko veikti taip greitai dėl to, kad „Brexit“ suteikė vyriausybei papildomos laisvės veikti. Bet tokius teiginius iškart užginčijo June Raine, Medicinos ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūros vadovė. Pasak jos, jų sprendimas buvo priimtas „pasitelkiant Europoje pripažįstamas nuostatas“.

Nors pats B. Johnsonas mėgino likti šio ginčo nuošalyje, kiti pritarė M. Hancockui. Hugo Fry, Prancūzijos vaistų gamintojos „Sanofi“ britų padalinio vykdomasis direktorius, laikraščiui „Telegraph“ sakė, kad Jungtinės Karalystės atsiskyrimas nuo ES reguliavimo bei pirkimų mechanizmų sudarė sąlygas „sumaniems vakcinų dozių pirkimams“ ir greitam apsisprendimui dėl „Pfizer/BioNTech“ vakcinos.

„Mes tikrai nežaidžiame žaidimo, kuriame lyginamos tarpvalstybinio reguliavimo tarnybos ar komentuojami teiginiai, kas yra geresnis, – ketvirtadienį Briuselyje žurnalistams pareiškė Europos Komisijos (EK) atstovas Ericas Mameris. – Tai nėra futbolo varžybos.“