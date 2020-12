Graikija dar savaitei pratęsia karantiną

Graikija ketvirtadienį paskelbė, kad dar savaitei pratęs karantiną, nes užsikrėtimų koronavirusu skaičius išlieka didelis. Karantinas bus pratęstas iki gruodžio 14 dienos.

„Epidemiologinė našta išlieka sunki“, – teigė Graikijos vyriausybės atstovas spaudai Stelios Petsas.

Atstovas pridūrė, kad išimtis bus padaryta parduotuvėms, prekiaujančios kalėdinėmis dekoracijomis, jos galės atsidaryti nuo gruodžio 7 dienos.

Pagal šiuo metu galiojančią karantino tvarką, Graikijoje uždarytos mažmeninės prekybos parduotuvės, barai, restoranai, muziejai, laisvalaikio įstaigos ir sporto salės. Žmonės namus gali palikti tik turėdami pateisinamų priežasčių, įskaitant darbą, sveikatą, norint nusipirkti būtiniausių prekių, pasportuoti ar pavedžioti augintinius.

Pirmosios koronaviruso pandemijos metu Graikijoje, palyginti su kitomis Europos šalimis, nuo infekcijos mirė mažai žmonių, bet pastaraisiais mėnesiais kasdien nuo ligos miršta daug žmonių.

Infekcijos aukomis Graikijoje iš viso tapo daugiau kaip 2 600 žmonių, įskaitant beveik 90 mirusių per praėjusią parą, o daugiau kaip 600 žmonių šiuo metu yra gydomi intensyvios priežiūros skyriuose.

„Dauguma ligoninių Graikijos šiaurėje vis dar patiria didelį spaudimą“, – teigė S. Petsas.

Atstovas, be kita ko, pridūrė, kad Graikijoje pirmųjų vakcinų tikimasi iki sausio pradžios, ir kad šalis per mėnesį galės paskiepyti per 2,1 mln. žmonių.