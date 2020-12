Kabule sprogus bombai nukentėjo Rusijos ambasados darbuotojų

Keli Rusijos ambasados Kabule darbuotojai antradienį buvo sužeisti sprogus bombai, pranešė rusų Užsienio reikalų ministerija.

Savadarbis sprogstamasis įtaisas detonavo netoli ambasados, kai pro šalį važiavo vienas jos automobilių, sakoma URM praešime. Mašinoje buvę keli ambasados darbuotojai buvo lengvai sužeisti.

Pirminiai duomenys rodo, kad šis išpuolis veikiausiai buvo nukreiptas prieš Afganistano saugumo pajėgas, pridūrė ministerija. Vis dėlto neatmetama prielaida, kad galėjo būti taikomasi į pačius diplomatinės atstovybės darbuotojus, todėl ambasada sustiprino saugumo priemones.

Ministerija taip pat paragino Afganistano valdžią imtis priemonių Rusijos ambasados darbuotojų saugumui užsikrinti.

Pastarosiomis savaitėmis Kabule suintensyvėjo smurtas: daugiau kaip 50 žmonių žuvo per du išpuolius prieš švietimo centrus ir vieną raketų ataką.

Be to, rytinės Gazni provincijos sostinės pakraštyje praeitą sekmadienį mirtininkui detonavus sprogmenų prikrautą automobilį prie vienos kariuomenės bazės žuvo mažiausiai 30 saugumo pajėgų narių. Ši ataka prieš vyriausybės pajėgas pagal aukų skaičių yra viena didžiausių per pastaruosius mėnesius.