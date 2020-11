Po juodo COVID-19 laikotarpio Lenkijoje – reikšmingas pokytis

Lenkija per pastarąją parą užfiksavo 5 733 naujus koronavirusinės infekcijos atvejus – reikšmingai mažiau, negu buvo skelbiama kelias pastarąsias dienas, pirmadienį visuomeninis radijas citavo šalies sveikatos apsaugos tarnybų informaciją.

Be to, šalyje per parą mirė dar 121 anksčiau koronavirusu užsikrėtęs žmogus, informavo Sveikatos apsaugos ministerija.

Palyginimui, sekmadienį buvo skelbta apie 11 483 naujus COVID-19 atvejus ir 283 aukas, o per parą iki šeštadienio ryto užregistruota 15 178 naujai susirgusių ir 599 pacientų mirtis.

Iki šiol didžiausias sergamumo padidėjimas Lenkijoje buvo fiksuotas lapkričio 7 dieną, kai per parą buvo nustatyti 27 875 koronavirusinės infekcijos atvejai.

Nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinta 990 811 užsikrėtimo atvejų, 17 150 užsikrėtusiųjų mirė.

Sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomi 21 504 COVID-19 pacientai, iš kurių 2 118 reikalingas dirbtinis plaučių ventiliavimas.

Iki šiol Lenkijoje persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 577 514 žmonių, iš jų 18 085 – per pastarąją parą, pridūrė ministerija.