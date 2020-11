Ukrainoje – 12 978 nauji COVID-19 atvejai, mirė 120 pacientų

Ukrainoje per praėjusią parą patvirtinti 12 978 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 120 anksčiau užsikrėtusių pacientų, sekmadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

„Be kita ko, susirgo 599 vaikai ir 408 medicinos darbuotojai. Taip pat per pastarąją parą į ligonines buvo paguldytas 1 561 žmogus“, – sakoma M. Stepanovo „Facebook“ žinutėje.

Išvakarėse Ukraina skelbė apie sergamumo koronavirusine infekcija rekordą: šalyje ji nustatyta 16 294 žmonėms.

Iki sekmadienio ryto bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Ukrainoje išaugo iki 722 679, iš jų 12 213 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 339 378 žmonės, iš jų 4 243 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.