Bliūkšta pagrindinė Švedijos teorija apie koronavirusą?

Beveik nėra duomenų, kad kolektyvinis imunitetas („herd immunity“ – angl.) padėtų Švedijai kovoti su koronavirusu, teigia vyriausiasis šalies epidemiologas.

„Kolektyvinio imuniteto klausimas – sudėtingas, – antradienį per spaudos konferenciją sakė Andersas Tegnellis. – Kol kas nematome jokių ženklų, kad visuomenėje įgytas imunitetas sulėtintų infekcijos plitimą.“

Švedai yra labiau paveikti viruso nei jų kaimynai kitose Šiaurės Europos regiono dalyse, kas trečiam Stokholmo gyventojui nustatyti antikūnai, rodo šią savaitę publikuoti duomenys. Kaip žinoma, šalis išgarsėjo pasirinkusi ne karantino, o savanoriškų priemonių kelią.

A. Tegnellis anksčiau yra sakęs, kad kolektyvinį imunitetą sunku pamatuoti, ir yra net suabejojęs oficialiais duomenimis.

Švedijos valdžia aiškiai leido suprasti, kad imunitetas nėra politikos tikslas, bet dėl viruso poveikio šaliai jis akivaizdžiai tampa kontroliniu šios teorijos testu.





EBPO tyrimas

Naujausiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrime Švedija minima kaip viena iš labiausiai nukentėjusių Europos šalių, vertinant pagal mirštamumo nuo COVID-19 ir užsikrėtimų atvejų rodiklius. Be to, ji lėčiausiai stabdė viruso plitimą.

Švedija neseniai buvo priversta pakoreguoti savo kovos su virusu strategiją, kai užsikrėtimų mastas viršijo 7 000 atvejų per dieną. Kiek anksčiau lapkritį šalies premjeras Stefanas Lofvenas žengė, jo paties žodžiais, „beprecedentį“ žingsnį: nuspręsta uždrausti daugiau kaip aštuonių žmonių susibūrimus. Be to, uždrausta prekyba alkoholiu po 22 val.

S. Lofvenas sekmadienį žengė retą žingsnį ir kreipėsi į šalies gyventojus per televizijos ekranus, prašydamas tautiečių pasistengti labiau. „Žmonių sveikatai ir gyvybėms vis dar gresia pavojus, ir šis pavojus didėja“, – sakė jis.

Vakcina

Nauji ribojimai įsigalioja, skambant perspėjimams, kad lovos intensyviosios terapijos skyriuose sparčiai užsipildo. Tuo tarpu šalies valdžia įspėja neteikti pernelyg didelės reikšmės būsimai galimai vakcinai.

„Pacientų, kuriems būtina intensyvi terapija ir slauga, skaičius vis dar auga, – antradienį per spaudos konferenciją sakė Thomas Lindenas, Švedijos nacionalinės sveikatos ir gerovės valdybos departamento vadovas.

To fakto, kad po kelių mėnesių atsiras vakcina, nereikėtų vertinti kaip indikacijos nepaisyti atsargumo priemonių.“

„Per trečią bangą sveikatos apsaugos sistema bus dar labiau perkrauta nei iki šiol“, – sakė jis.