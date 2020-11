Ukrainoje – 13 882 nauji COVID-19 atvejai, 229 pacientai mirė

Ukrainoje per praėjusią parą patvirtinti 13 882 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 229 anksčiau užsikrėtę pacientai, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

„Be kita ko, susirgo 684 vaikai ir 615 medicinos darbuotojų. Taip pat per pastarąją parą į ligonines buvo paguldyta 1 818 žmonių“, – sakoma M. Stepanovo „Facebook“ žinutėje.

Ankstesnę dieną Ukrainoje buvo patvirtinti 12 287 nauji COVID-19 atvejai, o šeštadienį buvo skelbta apie sergamumo koronavirusine infekcija rekordą: COVID-19 buvo patvirtinta 14 580 žmonių.

Iki trečiadienio ryto bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Ukrainoje išaugo iki 661 858, iš jų 11 492 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 307 778 žmonės, iš jų 8 420 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.