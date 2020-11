„Sidney Powell teisę praktikuoja savarankiškai. Ji nepriklauso Trumpo teisininkų komandai. Ji nėra ir asmeninė prezidento teisininkė“, – sekmadienį išplatintame pareiškime teigia Rudy Giulianis ir dar viena D. Trumpo teisininkų komandos narė Jenna Ellis.

D. Trumpas asmeniškai džiaugėsi S. Powell įsitraukimu, praeitą savaitę tviteryje parašė, kad ji „priklauso puikių teisininkų ir atstovų, vadovaujamų R. Giuliani, komandai“. Kampanijos atstovai kol kas situacijos nekomentuoja, žurnalistams nepavyko susisiekti ir su pačia S. Powell.

R. Giuliani išplatintas pareiškimas labai puikiai iliustruoja, kokiame chaose šiuo metu dirba prezidento teisininkai, kuriems nepavyksta užginčyti lapkričio 3 dieną vykusių rinkimų rezultatų. Nuo jų nusisuka ne tik teisininkų kontoros – Pensilvanijos apylinkės teisėjas, respublikonas Matthew Brannas taip pat atmetė D. Trumpo kampanijos prašymą beveik 7 mln. rinkėjų balsus pripažinti negaliojančiais.

„Šis teiginys, kaip Frankešteino Monstras, suklijuotas iš dviejų mažai ką bendro turinčių teorijų, kurių tikslas – išvengti kontrolinio precedento“, – teigiama M. Branno šeštadienį išplatintame atsisakyme. Jau kitos dienos popietę D. Trumpo kampanija pateikė skundą prieš M. Branno sprendimą. Taip pat D. Trumpo teisininkams anksčiau nepasisekė Džordžijos, Mičigano ir Arizonos valstijose.

Su S. Powell susijęs pareiškimas – dar vienas įrodymas, kas vyksta konservatorių aplinkoje. „Fox News“ vedėjas Tuckeris Carlsonas savo laidoje praeitą savaitę sakė, kad jo komanda prašiusi S. Powell pagrįstisavo teiginius, bet ji to padaryti negalėjusi.

S. Powell žiniasklaidos dėmesio centre atsidūrė praeitą ketvirtadienį per spaudos konferenciją, kurioje taip pat dalyvavo R. Giuliani ir J. Ellis. Ji pareiškė, kad serveris su balsavimo duomenimis yra Vokietijoje, kad balsavimo programinė įranga, naudota Džordžijoje ir kitose valstijose, buvo sukurta su buvusio Venesuelos prezidento Hugo Chavezo nurodymu, o balsai už D. Trumpą apkeisti palankiais Joe Bidenui. Tą dieną jos pareiškimus į antrą planą nustūmė nutekėjusių R. Giuliani plaukų skandalas.

Sure, Jan. RT @joshtpm: Sidney Powell, Mike Flynn's lawyer now working for Trump, says the election was rigged by "communist money" and a scheme devised by the late Hugo Chavez, President of Venezuala. pic.twitter.com/9UEvIHIdv7