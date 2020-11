Kaip rašo CNN, nuo lapkričio pradžios aštuoniems Šanchajaus Pudongo tarptautiniame oro uoste krovinių sektoriuje dirbantiems žmonėms ir artimiems jų kontaktams buvo diagnozuotas ir patvirtintas koronavirusas. Apie du iš šių atvejų pranešta sekmadienį.

Siekdamos suvaldyti virusą klasteryje, valdžios tarnybos nurodė per naktį visiems oro uosto krovinių srities darbuotojams atlikti koronaviruso testą ir antrajame garažo aukšte įrengti laikiną testavimo punktą, teigiama Šanchajaus vadovybės pranešime.

Welcome to clown world 🤡 2 people in Shanghai Pudong International Airport tested positive for Covid-19. So they decided to lock down 100,000 people in the airport and test every single one of them. What a joke! 🇨🇳 pic.twitter.com/wFJ45sJaDx



Kinijos socialiniuose tinkluose pasklidusiose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti šimtai žmonių, susigrūdusių minėtame garaže ir nesilaikančių reikiamo socialinio atstumo. Išsirikiavę apsauginius kostiumus vilkintys asmenys mėgina sulaikyti priekin besiveržiančią minią.



Some workers at Shanghai Pudong International Airport tested positive for the coronavirus, so they tried to force thousands of people into the parking garage for mandatory testing.

November 22, 2020 pic.twitter.com/XpRi5WUqPi

— Things China Doesn't Want You To Know (@TruthAbtChina) November 22, 2020