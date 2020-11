Britų spauda: „AstraZeneca“ vakcina bus labiau prieinama neturtingoms šalims

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios farmacijos grupės „AstraZeneca“ ir Oksfordo universiteto sukurta vakcina nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 bus labiau nei kitos priimtina bei prieinama mažų ir vidutinių pajamų valstybėms, rašo britų leidinys „The Guardian“.

Jis pažymi, kad „AstraZeneca“ vakciną galima transportuoti ir laikyti mažiausiai šešis mėnesius įprastomis atvėsinimo sąlygomis – nuo dviejų iki aštuonių laipsnių šilumos pagal Celsijų. Tuo tarpu „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcina turi būti laikoma minus 70-80 laipsnių aplinkos temperatūroje – tai smarkiai apsunkina logistiką, o vargingiausios šalys paprasčiausiai gali neturėti reikiamos įrangos.

Be to, „AstraZeneca“ vakcina pigesnė nei „Moderna“ ir „Pfizer-BioNTech“. Negana to, „AstraZeneca“ taip pat įsipareigojo pandemijos metu vakciną tiekti nekomercine kaina – maždaug 3 JAV doleriai už dozę. Remiantis „AstraZeneca“ ir Brazilijos vakcinų gamintojo pasirašytu tarpusavio supratimu memorandumu, nekomercinis langas gali būti atviras iki apytikriai 2021 metų vidurio.

Anksčiau šį mėnesį „The Guardian“ rašė, kad JAV biotechnologijų bendrovės „Moderna“ sukurta vakcina nuo COVID-19 dėl daugelio priežasčių pirmiausia bus orientuota į Jungtinių Valstijų rinką, o neturtingoms šalims ji gali būti neįperkama.

„Ji labai brangi. Vasarą „Moderna“ orientavosi į 37 dolerius už dozę, tai – gerokai brangiau už „Johnson&Johnson“ (10 dolerių) ar „Pfizer“ (20 dolerių) vakcinas“, – skelbė britų leidinys.

Medicinos leidinio „The Lancet“ praėjusią savaitę skelbtoje britų mokslininkų ataskaitoje teigta, jog „AstraZeneca“ vakcina nuo viruso SARS-CoV-2 sukeliamos ligos COVID-19 per jos bandymus pademonstravo gerus rezultatus vyresniems nei 70 metų pacientams.



„AstraZeneca“ tvirtinimu, vakciną patvirtinus priežiūros institucijoms, per ateinančius metus būtų galima pagaminti iki 3 mlrd. preparato dozių.

Europos Komisija sutartis dėl COVID-19 vakcinos tiekimo jau yra pasirašiusi su penkiais jos kūrėjais – „AstraZeneca“, „Sanofi-GSK, „Janssen Pharmaceutica“, „BioNTech-Pfizer“, „CureVac“ – bei ruošiasi pasirašyti šeštąją tokią sutartį – su „Moderna“.