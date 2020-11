Lenkijos premjeras paragino dėl pandemijos per Kalėdas susilaikyti nuo kelionių

Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis šeštadienį paragino šalies žmones susilaikyti nuo kelionių kalėdiniu laikotarpiu dėl išliekančios koronaviruso pandemijos grėsmės, taip pat pranešė, kad dauguma suvaržymų bus pratęsti, nors parduotuvėms bus leista vėl atsidaryti.

„Prašau, neplanuokite jokių kelionių“, – per spaudos konferenciją sakė M. Morawieckis ir pridūrė, kad vyriausybė svarsto naujus būdus, kaip būtų galima užtikrinti, jog kelionių suvaržymų būtų laikomasi.

Premjeras nurodė, kad teatrai, barai ir restoranai per Kalėdas dar liks uždaryti, o mokyklos toliau dirbs nuotoliniu būdu.

„Padėtis tebėra labai rimta“, – sakė M. Morawieckis. Jis išreiškė susirūpinimą dėl didelio pacientų mirštamumo, bet pažymėjo, kad naujai registruojamų COVID-19 atvejų skaičius, regis, stabilizavosi.

Šeštadienį Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per pastarąją parą šalyje mirė 574 koronavirusu užsikrėtę žmonės, o bendras pandemijos aukų skaičius šalyje išaugo iki 13 288.

Be to, per parą buvo nustatyta 24 213 naujų COVID-19 atvejų.

Lenkijoje su koronavirusine infekcija siejamų mirčių per pastarąją savaitę skaičius buvo trečias didžiausias Europos Sąjungoje po Italijos ir Prancūzijos, rodo naujienų agentūros AFP apibendrinti oficialūs duomenys.

M. Morawieckis ragino lenkus toliau laikytis vyriausybės nustatytų gairių, anot premjero, „100 solidarumo dienų“ laikotarpiu. Vyriausybės vadovas prognozavo, kad iki šio laikotarpio pabaigos galbūt jau pavyks vakcinos nuo COVID-19.

„Ar Lenkija galės pereiti prie švelnesnių suvaržymų, priklausys nuo to, ar lenkai sugebės laikytis taisyklių“, – pabrėžė M. Morawieckis.

Šeštadienį vyriausybė paskelbė, kad maitinimo įstaigos, sporto klubai ir pramogų cetrai liks uždaryti mažiausiai iki gruodžio 27 dienos, bet prekybos centrams bus leista visiškai atsidaryti nuo lapkričio 27-osios.