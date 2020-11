Trumpo advokato spaudos konferencija virto chaosu: veidu bėgantys dažai – tik smulkmena

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo advokatas Rudy Giuliani, vadovaujantis D. Trumpo štabo pastangoms užginčyti 2020 m. rinkimų rezultatus, ketvirtadienį surengė keistą spaudos konferenciją, kuri greitai virto chaosu.

Vieną akimirką R. Giuliani plaukų dažai pradėjo tekėti jo veidu, skelbia businessinsider.com. Kitame epizode buvęs Niujorko miesto meras pacitavo žodžius iš komedijos „Mano pusbrolis Vinis“ („My Cousin Vinny“) savo argumentams paremti.

Didžiąją spaudos konferencijos dalį advokatas kartojo tas pačias sąmokslo teorijas, kurias anksčiau išsakė prezidentas: kad paštu atsiųsti balsavimo biuleteniai buvo suklastoti, kad balsavimo aparatai buvo neteisėtai modifikuoti, kad dalis biuletenių buvo slapta išmesta ir kad Demokratų partija parengė plataus masto rinkimų rezultatų klastojimo planą, ir nors jų kandidatas pateko į Baltuosius rūmus, tačiau nemažai kitų partijos narių patyrė pralaimėjimą vietos apygardų ir valstijų lygmens rinkimuose.

Buvęs Niujorko meras R. Giuliani įžūliai kaltino demokratus, kad jie yra „sukčiai“, užsiėmę didžiulio masto klastojimu keliose rinkimams svarbiose valstijose, kad „pavogtų rinkimus iš Amerikos žmonių“.

„Atmetus Veino apygardą, keičiasi rinkimų rezultatai Mičigane“, – sakė D. Trumpo asmeninis advokatas, spaudos konferencijos metu ne kartą braukęs prakaitą nuo kaktos. Vienu metu ant jo smilkinio buvo galima pastebėti riedančius tamsios spalvos lašus, tikriausiai – nuo plaukų dažų.

R. Giuliani ir kitiems D. Trumpo advokatams dėstant kaltinimus, įskaitant pareiškimus apie galimą komunistų įsivėlimą, prezidentas, tikriausiai stebėdamas tai per televizorių, žarstė jiems pagyras tviteryje už tai, kad iškelia į viešumą šį „akivaizdaus sukčiavimo per rinkimus reikalą“.

Chrisas Krebsas, vyriausiasis rinkimų saugumo pareigūnas, kurį D. Trumpas atleido, kai šis pavadino lapkričio 3-iosios rinkimus saugiausiais per Amerikos istoriją, tviteryje parašė, kad ta spaudos konferencija buvo „pavojingiausios 105 televizijos minutės per Amerikos istoriją“.

Spaudos konferencijos metu R. Giuliani pamėgdžiojo aktoriaus Joe Pesci personažą, įkūnytą filme „Mano pusbrolis Vinis“, kad paremtų D. Trumpo bendražygių teiginius, jog Respublikonų partijos rinkimų stebėtojams nebuvo leista tinkamai stebėti, kaip skaičiuojami balsai.

Vėliau advokato plaukų dažai pradėjo tekėti jo veidu. Regis, juos pastebėjo ir D. Trumpo stovykla. Kažkuris už oficialią transliaciją atsakingas asmuo už kadro pasakė: „Ar matai, kaip sumauti Rudy plaukų dažai varva jo veidu?“

Internete pasipylė pokštai bei pajuokos, rašo „The Guardian“.

Lyg to dar nebūtų gana, spaudos konferencijos garso transliacijoje staiga pasigirdo nežinomo žmogaus klausimas: „Ar girdite mus?“ Taip pat jis aptarinėjo „Rudy veidu bėgančius plaukų dažus“.

Galiausiai transliacija buvo nutraukta. Visgi R. Giuliani, kaip ištikimas D. Trumpo kareivis, nė kiek nesutriko. Nusivalęs tamsius dažus, advokatas pakėlė balsą, kad jo nuomonę išgirstų susirinkę reporteriai.

„Nežinau, ko jums reikia, kad pabustumėte, pradėtumėte dirbti savo darbą ir praneštumėte Amerikos žmonėms informaciją, kurią jie turi žinoti, norite to ar nenorite! – šaukė jis. – Tai – tikra! Ne pramanai! Čia nėra nė vieno fantazuojančio žmogaus.“

R. Giuliani kol kas neatsakė į „Businessinsider“ prašymą pakomentuoti.

Iškart po JAV prezidento rinkimų įvyko keistas kuriozas, kuris plačiai aptarinėtas žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Tuomet D. Trumpo, vadovaujama R. Gulliani, komanda, greičiausiai, per klaidą, surengė svarbią konferenciją užmiesčio sodininkystės parduotuvės automobilių stovėjmo aikštelėje.

Šeštadienio ryte, žaisdamas golfą ir kaltindamas demokratus rinkimų vagyste, D. Trumpas savo Twitter paskyroje paskelbė, kad bus surengta „didelė spaudos konferencija Filadelfijos „Four Seasons“.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020



Netrukus įrašas buvo patikslintas. Konferencijos vieta – ne žymusis viešbutis, bet „Four Seasons Total Landscaping“, užmiesčio sodininkystės parduotuvė, įsikūrusi tarp krematoriumo ir knygų suaugusiems parduotuvės.



To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel. — Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020



D. Trumpo komanda neatskleidė, ar tai buvo per klaidą rezervuota vieta, supainiojus ją su „Four Seasons“ viešbučiu. Kaip bebūtų, spaudos konferencija, vedama D. Trumpo teisininko R. Giuliani, vyko automobilių stovėjimo aikštelėje.

Socialinėse medijose šis įvykis neliko nepastebėtas.

Žmonės juokavo, kad žmogus, dirbantis „Four Seasons Total Landscaping“, telefonu nepatikslinęs, jog tai ne prabangusis viešbutis, turėtų būti paskelbtas herojumi.

The real hero today is whoever answered the phone at Four Seasons Landscaping and offered no clarification whatsoever until it was too late, I salute you, my fellow patriot. — Geraldine (@everywhereist) November 8, 2020

I work at Four Seasons Total Landscaping in PA pic.twitter.com/cX6bIMkag8 — Christine Nangle (@nanglish) November 8, 2020



Spaudos konferencijoje taip pat pasižymėjo R. Giuliani, kai, reporterei pranešus, jog rinkimus laimėjo Joe Bidenas, pareiške: „Baik juokus“ („Don't be ridiculous“).