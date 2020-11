Australų kariai galimai įvykdė karo nusikaltimų Afganistane, neteisėtai nužudę 39 žmones

Australijos aukščiausio rango generolas ketvirtadienį pareiškė, jog esama patikimų įrodymų, kad jo specialiosios pajėgos per karą Afganistane neteisėtai nužudė 39 neginkluotus civilius ir kalinius, ir perdavė šį reikalą spręsti specialiajam karo nusikaltimų prokurorui.

Gynybos pajėgų vadas Angusas Campbellas, susipažinęs su metus trukusio tyrimo dėl neteisėto karių elgesio Afganistane 2005–2016 metų laikotarpiu šokiruojančiomis išvadomis, sakė, kad „destruktyvi“ nebaudžiamumo kultūra tarp elitinių pajėgų karių atvedė prie virtinės numanomų nužudymų ir nusikaltimų dangstymo.

„Kai kurie patruliai perėmė teisingumą į savo rankas, buvo laužomos taisyklės, išgalvojamos istorijos, sakomas melas ir žudomi kaliniai“, – sakė A. Campbellas ir pridūrė nuoširdžiai atsiprašąs Afganistano žmonių.

„Tarp šių gėdingų faktų yra įtariami atvejai, kai nauji patrulių būrio nariai buvo verčiami šauti į kalinį, kad tas karys įgytų pirmojo nužudymo patirties, laikantis pasibaisėtinos praktikos, vadinamos „kraujo krikštu“, – sakė generolas.

Tuomet kareiviai inscenizuodavo grumtynes, kad pateisintų incidentą, rašoma tyrimo ataskaitoje.

Kariuomenės generalinis inspektorius ketvirtadienį pristatė smarkiai redaguotą šokiruojančią 465 puslapių oficialaus tyrimo ataskaitą, kurioje detaliai aprašomi dešimtys nužudymų „ne mūšio įkarštyje“.

Ataskaitoje rekomenduojama 19 asmenų atžvilgiu pradėti Australijos federalinės policijos tyrimą ir išmokėti kompensacijas aukų šeimoms.

A. Campbellas žengė dar toliau. Pareiškęs, kad asmenys, prisidėję prie neteisėto 39 žmonių nužudymo, užtraukė nešlovę pulkui, ginkluotosioms pajėgoms bei Australijai, jis pranešė, kad jų atžvilgiu tyrimo imsis specialiojo karo nusikaltimų prokuroro tarnyba.

A. Campbellas taip pat atėmė medalius už pavyzdingą tarnybą iš kai kurių specialiųjų operacijų pajėgų karių, tarnavusių Afganistane 2007–2013 metų laikotarpiu.

Po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpuolių daugiau kaip 26 tūkst. australų karių buvo pasiųsti į Afganistaną drauge su JAV ir sąjungininkų pajėgomis kautis su Talibanu, „al Qaeda“ ir kitomis islamo ekstremistų grupuotėmis.

Australų kovinės pajėgos pasitraukė iš Afganistano 2013 metais, tačiau nuo tada pasirodė ne vienas šiurpinantis pranešimas apie Australijos elitinių specialiųjų pajėgų karių elgesį.

Be kita ko, būta pranešimų, kad australų kariai nužudė šešerių metų vaiką per reidą jo šeimos namuose, nutraukė negyvo priešo ranką, taip pat nušovė kalinį, nes sraigtasparnyje esą buvo per mažai vietos.

„Negailestinga tiesa“

Australijos vyriausybė prieš ataskaitos paskelbimą mėgino sušvelninti būsimą smūgį. Ministras pirmininkas Scottas Morrisonas praėjusią savaitę įspėjo australus ruoštis „atvirai ir negailestingai tiesai“, pateikiamai redaguotoje generalinio inspektoriaus ataskaitos versijoje.

Trečiadienį S. Morrisonas taip pat susisiekė su Afganistano prezidentu, kad įspėtų jį apie „tam tikrus nerimą keliančius tvirtinimus“ ir patikintų, jog vyriausybė į juos žiūri „labai rimtai“.

Tuo metu prezidento Ashrafo Ghani biuras pateikė kiek kitokią pokalbio interpretaciją. Virtinėje „Twitter“ žinučių jis nurodė, kad S. Morrisonas „išreiškė išreiškė gilų apgailestavimą dėl neteisėto elgesio“. Australų pareigūnai griežtai ginčijo tokią pokalbio interpretaciją.

Praėjusią savaitę S. Morrisonas paskelbė paskyręs specialų tardytoją tirti įtariamų karo nusikaltimų. Šiuo žingsniu užbėgama už akių bet kokiam galimam baudžiamajam persekiojimui Tarptautiniame baudžiamajame teisme.

Taip pat buvo paskirta speciali komisija skatinti kultūros ir vadovavimo pokyčius ginkluotosiose pajėgose.

Į viešumą iškilę faktai yra rimtas smūgis australų itin gerbiamos kariuomenės prestižui.

Jos istorinės kampanijos, pradedant Pirmojo pasaulinio karo mūšiu Galipolyje ir baigiant Antrojo pasaulinio karo kovomis dėl Kokodos Papua Naujojoje Gvinėjoje, buvo vienas iš pagrindinių šalies identitetą formavusių veiksnių,

Vyriausybė daugelį metų dėjo pastangas, kad pranešimai apie galimai nusikalstamą karių elgesį neiškiltų į viešumą. Policija netgi buvo pradėjusi tyrimus žurnalistų, kurių dėka ši informacija pasiekė visuomenę, atžvilgiu.

Pirmą kartą ši tema visuomenės dėmesio centre atsidūrė 2017 metais, kai nacionalinis transliuotojas ABC paskelbė vadinamąsias „Afganistano bylas“. Jose tvirtinta, kad australų kariai Afganistane nužudė neginkluotų vyrų ir vaikų.

Reaguodama šalies policija pradėjo tyrimą dviejų ABC žurnalistų atžvilgiu dėl įslaptintos informacijos gavimo. Pernai transliuotojo redakcijoje Sidnėjuje netgi buvo surengta krata, tačiau kiek vėliau byla buvo nutraukta.