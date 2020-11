Per Irako sostinės apšaudymą raketomis žuvo vaikas, dar penki žmonės sužeisti

Irako sostinė Bagdadas antradienį buvo apšaudyta raketomis, žuvo vaikas, dar mažiausiai penki žmonės buvo sužeisti.

Pasak Irako kariuomenės, į stipriai saugomą Bagdado Žaliąją zoną buvo paleistos septynios raketos ir keturios iš jų nukrito šioje zonoje, kurioje įsikūrusios užsienio šalių ambasados ir šalies valdžios įstaigos. Kaip pranešama, viena raketa sprogo ore, dar dvi nusileido už Žaliosios zonos ribų.

Raketos paleistos iš teritorijos, esančios į pietryčius nuo Žaliosios zonos. Bagdado oro uostas ir Žalioji zona anksčiau ne kartą buvo atakuojami raketomis, tačiau antradienio ataka surengta po mėnesio pertraukos.

Įtampa Irake išaugo, kai sausio mėnesį per JAV ataką Bagdade žuvo Irano generolas Qassemas Soleimanis ir Irano remiamų sukarintų grupuočių nariai.

Naujausia ataka, be to, surengta netrukus po to, kai JAV paskelbė, kad iki sausio 15 dienos savo karių skaičių Irake sumažins nuo 3 000 iki 2 500.