28 dienas – nė vieno naujo COVID-19 atvejo: išmokome vertingą pamoką

Viktorijos valstijoje, kur kilo didžiausias koronaviruso protrūkis Australijos mastu, per 28 dienas nenustatyta nė vieno naujo atvejo. Tokio rezultato galima tik pavydėti, nes Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir daugelis Europos valstybių kovoja su augančiais infekcijų skaičiais arba yra priverstos vėl skelbti karantiną.

Vienas griežčiausių ir ilgiausių karantinų pasaulyje leido Viktorijos valstijai pažaboti viruso plitimą bendruomenėje, nors rugpjūčio mėnesio pradžioje naujų atvejų paros prieaugis buvo išaugęs iki beveik 700. Šis laimėjimas reiškia, jog Australija bus viena iš saujelės Vakarų šalių, galinčių tikėtis mažesnių apribojimų šeimų susibūrimams per Kalėdas ir, kaip teigia valdžios institucijos, normalios vasaros.

28 dienos be naujų atvejų yra „ypatingas pasiekimas tiek psichologiniu, tiek praktiniu atžvilgiu, nes bus galima paradėti gaivinti ekonomiką“, sakė Sanjaya Senanayake, infekcinių ligų gydytojas, Kanberoje esančio Australijos nacionalinio universiteto medicinos mokslų docentas. Bet negalima užmigti ant laurų, įspėjo jis. Be to, Australija susiduria su rizika, kad virusą vėl atveš iš užsienio grįžę keliautojai, nors jiems ir privaloma izoliuotis viešbutyje.

„Tikrovė yra tokia, kad visai nesvarbu, kaip gerai žmonės saugosi, visada įmanomas atsitiktinis protrūkis arba protrūkis, kai net nepavyksta nustatyti šaltinio“, – teigė S. Senanayake.

Į tėvynę nori sugrįžti per 30 tūkst. australų. Daugelis iš jų gyvena Europoje ir JAV, kur virusas ypač įsisiautėjo.

Dėl prasto apsaugininkų darbo (pranešama, kad jie netgi miegojo su svečiais) Viktorijoje esančiuose izoliacijai skirtuose viešbučiuose koronavirusas ištrūko į bendruomenę, todėl Melburne teko paskelbti trijų mėnesių trukmės karantiną.

Tuo tarpu kaimyninėje Pietų Australijos valstijoje valdžios pareigūnai tiria, kaip izoliacijos viešbutyje metu koronavirusu užsikrėtė du apsaugos darbuotojai, valytoja ir du sugrįžę keliautojai. Po šio protrūkio infekcijų skaičius valstijoje išaugo iki mažiausiai 31.

Nors 28 dienos be COVID-19 atvejų, kurių negalima atsekti, yra laikomos neoficialiu terminu, reikalingu sustabdyti viruso plitimą bendruomenėje, Viktorijos valdžia nepraranda budrumo.

„Negalima atsipalaiduoti, – pareiškime nurodė vyriausiasis sveikatos pareigūnas Brettas Suttonas. – Neseniai atliktų nuotekų tyrimų rezultatai parodė, jog virusas galbūt tebecirkuliuoja bendruomenėje. Riziką kelia ir iš kitų valstijų atvykstantys žmonės, taip pat gali atsirasti naujų vietos protrūkių. Mūsų kova su COVID-19 dar nebaigta.“

Vis dar atsargūs

Iš šešiolika savaičių trukusio karantino, kuris, pasak sveikatos ekspertų, padėjo išvesti miestą, o galimai ir visą šalį, iš koronaviruso krizės, jie traukiasi atsargiai. Melburno žirgų lenktynės „Melburno taurė“, vietinių vadinamos „lenktynėmis, kurios sustabdo šalies gyvenimą“, surengtos be žiūrovų, o žmonės savo kasdienėje veikloje ir toliau dėvėjo kaukes.

Tuo metu, kai Europai ir Šiaurės Amerikai sunkiai sekasi užgniaužti antrąją pandemijos bangą, Melburnas yra puikus pavyzdys, kaip koronavirusas gali būti suvaldytas net per patį žiemos piką, laikantis „likti namuose“ taisyklių ir nurodymų privalomąja tvarka dėvėti kaukes.

Rugpjūtį naujų koronaviruso atvejų skaičius Viktorijos valstijoje buvo šoktelėjęs net iki 700 užsikrėtimų per dieną, sukėlęs protrūkių slaugos namuose, dėl kurių bendrovės buvo priverstos sustabdyti savo veiklą, o gyventojai įkalinti savo namuose.

„Nors medicinos sistemai teko itin sudėtingas ir sunkiai įveikiamas uždavinys, ji savo darbą atliko, – sakė Terry Slevinas, Australijos visuomenės sveikatos asociacijos vyriausiasis vykdomasis direktorius. – Labai svarbu pripažinti ekonominius, socialinius ir visuomenės sunkumus, susijusius su laisvių praradimais, bet tik taip pavyko sėkmingai suvaldyti šią virusinę pandemiją.“

Dėl nepakankamų saugumo priemonių Melburno viešbučiuose, kuriuose buvo apgyvendinti iš užsienio grįžę šalies piliečiai, SARS-CoV-2 virusas išplito visame Melburne, kuris netrukus tapo karščiausiu COVID židiniu šalyje. Naujasis viruso protrūkis parodė, kad „negalima atsipalaiduoti“, sakė Helen Clark, buvusi Naujosios Zelandijos premjerė, kuri yra viena iš ankstyvą pasaulinį atsaką į COVID-19 pandemiją vertinančios komisijos pirmininkių.

„Atsipirko“

Kaip ir melburniečiai, Naujosios Zelandijos gyventojai, kilus pandemijai, laikėsi beprecedenčių ribojimų judėjimo laisvei, antradienį interviu iš Oklando sakė H. Clark. „Bet tai atsipirko, ir šiandien mes gyvename daug laisviau nei daugelio kitų šalių gyventojai“, – sakė ji.

Greitu metu Australija, Naujoji Zelandija ir kitos šalys, kuriose COVID grėsmė atslūgo, gali atnaujinti tarptautines keliones pagal vadinamąją „kelionių burbulo“ schemą, kuri užtikrintų tam tikrą saugumą, kol dar nėra licencijuotos vakcinos, sakė H. Clark.

„Kai pavyksta virusą išnaikinti ir toliau jį naikinti ten, kur jis atsiranda, nori nenori stengiesi išvengti įvežtinių atvejų, – sakė ji. – Tiesa ta, kad šalims, kurios nemokšiškai organizuoja visuomenės sveikatos atsaką į pandemiją, ekonominė žala bus didesnė ir turės ilgesnį poveikį.“

Kiekviena diena be koronaviruso atvejų priartina Viktorijos valstiją prie sėkmingos „vietinio viruso perdavimo pabaigos“, sakė Catherina Bennett, Melburno Dykino universiteto epidemiologijos katedros pirmininkė.

Spalio 29 dieną buvo nustatyti du užsikrėtimai, – paskutiniai valstijoje užfiksuoti atvejai.

Tikrinimai, stebėsena

Kas savaitę Viktorijos valstija, siekdama atsekti viruso pėdsakus, tikrina tūkstančius didelės rizikos grupei priklausančių darbuotojų, įskaitant ir asmenis, dirbančius senyvo amžiaus žmonių slaugos bei mėsos pakavimo pramonės sektoriuose, reguliariai stebi nuotekas ir smarkiai patobulino savo įgūdžius atsekti bei izoliuoti užsikrėtusiųjų kontaktus, sakė C. Bennett.

„Visa tai, be abejonės, sustiprina pasitikėjimą, kad viskas rimsta, – sakė ji. – Tikėtina, kad dabartinė sveikatos sistema yra pakankamai stipri, kad galėtume išvengti trečiosios bangos, nes turime ankstyvo perspėjimo, epidemiologinės kontrolės priežiūros mechanizmus, taip pat labai aktyvias, agresyvias tolesnės atvejų kontrolės priemones, tuo atveju, jei užsikrėtimų vėl atsirastų.“

Melburnas šiuo metu palaipsniui švelnina apribojimus, judėdamas link, anot nacionalinės vyriausybės, „COVID Normal“, t.y. normalaus gyvenimo būvio su COVID-19 pašonėje. Neseniai čia turėjo atšauktas ribojimas keliauti didesniais nei 25 km atstumais nuo savo namų.

Jeigu Viktorijos valstijoje per keturiolika dienų nebus nustatyta naujų COVID-19 atvejų, ribojimas žmonių susibūrimams bus padidintas iki 50-ies žmonių lauke ir 20 lankytojų vidaus patalpose. Jeigu naujų atvejų nebus nustatyta per 28 dienas, visi ribojimai bus atšaukti, ir žmonės, kurie nuo kovo turėjo dirbti nuotoliniu būdu, galės palaipsniui grįžti į savo įprastas darbo vietas.

Strategija veikia, nes Viktorijos gyventojai ir vyriausybė klauso ekspertų patarimų, sakė T. Slevinas iš Australijos visuomenės sveikatos asociacijos.

„Brangiai sumokėjo“

„Yra šalių, kurios turi techninės kompetencijos ir galimybių pasekti Viktorijos pavyzdžiu, bet jie to nedaro, – sakė jis. – Kitose pasaulio dalyse politinė vadovybė neįsiklausė į ekspertų patarimus. Ir tiesa ta, kad šios bendruomenės brangiai už tai sumokėjo – gyvybėmis.“

25 mln. gyventojų turinčioje Australijoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 buvo diagnozuota 27 645 žmonėms, o 907 mirė – daug mažiau nei kitose šalyse. Ir tokios palyginti žemos statistikos šalis nevertina kaip savaime suprantamą dalyką.

Sidnėjuje kitų metų kovą stadione su 23 000 žiūrovais bus surengtas gėjų ir lesbiečių „Mardi Gras“ paradas, o sausio mėnesį Melburne „Australian Open“ organizatoriai planuoja surengti teniso turnyrą, nors ir su mažesnėmis žiūrovų miniomis.

Melburno tramvajuose, dundančiuose pro apytuštes paplūdimio cukraines, kavines bei drabužių parduotuves, tylą periodiškai perskrosdavo dezinfekanto purškimo garsas. Pusė tuzino kaukes dėvinčių keleivių sėdėjo tyliai per kelias eiles vienas nuo kito, kol valytojas dezinfekavo aplink juos esančius tramvajaus paviršius.

Sent Kildos priemiestyje restoranėliai ir barai, įprastai perpildyti turistų ir atostogautojų, penktadienio popietę buvo apytuščiai – prie stalelių lauko terasose daugiausia čia rinkosi statybininkai ir šeimos; kaukes dėvintys padavėjai pareigingai užrašinėjo klientų kontaktų duomenis.

„Vaizdelis labai skiriasi nuo to, kas buvo anksčiau, – sakė Nicole Laski, vadovaujanti „Monarch Cakes“, šeimos kavinukei Aklando gatvėje, veikiančiai nuo 1934 metų. – Man rodos, visi išmokome vertingą pamoką.“