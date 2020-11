Australija paskyrė prokurorą tirti galimų karo nusikaltimų Afganistane

Australija ketvirtadienį žengė svarbų žingsnį, ruošdamasi galimam Afganistane tarnavusių savo specialiųjų pajėgų karių baudžiamajam persekiojimui už įtariamus karo nusikaltimus.

Ministras pirmininkas Scottas Morrisonas paskyrė specialų tardytoją tirti įtarimų dėl „rimtų nusižengimų ir galimai nusikalstamo elgesio“, praėjus daugeliui metų po šiurpinančių pranešimų apie civilių ir kalinių žudymus Afganistane.

Paskirdama karo nusikaltimų prokurorą Australija užbėgo už akių bet kokiam galimam baudžiamajam persekiojimui Tarptautiniame baudžiamajame teisme.

Po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpuolių daugiau kaip 26 tūkst. australų karių buvo pasiųsti į Afganistaną drauge su JAV ir sąjungininkų pajėgomis kautis su Talibanu, „al Qaeda“ ir kitomis islamo ekstremistų grupuotėmis.

Australų kovinės pajėgos pasitraukė iš Afganistano 2013 metais, tačiau nuo tada pasirodė ne vienas šiurpinantis pranešimas apie Australijos elitinių specialiųjų pajėgų karių elgesį.

Be kita ko, būta pranešimų, kad australų kariai nužudė šešerių metų vaiką per reidą jo šeimos namuose, nutraukė negyvo priešo ranką, taip pat nušovė kalinį, nes sraigtasparnyje esą buvo per mažai vietos.

Vyriausybė daugelį metų dėjo pastangas, kad pranešimai apie galimai nusikalstamą karių elgesį neiškiltų į viešumą. Policija netgi buvo pradėjusi tyrimus žurnalistų, kurių dėka ši informacija pasiekė visuomenę, atžvilgiu.

Tuo metu Australijos gynybos pajėgų generalinis inspektorius atliko vieną iš kelių už uždarų durų vykusių tyrimų dėl, anot jo, „gandų ir kalbų apie „galimus Įstatymo dėl ginkluoto konflikto pažeidimus“.

Generalinis inspektorius nustatė daugiau kaip pusšimtį incidentų, daugiausia susijusių su neteisėtu „asmenų, kurie buvo nekombatantai arba jau nebebuvo kombatantai“, nužudymu, taip pat „žiauriu elgesiu“.

S. Morrisonas sakė, kad artimiausiomis dienomis bus paviešinta redaguota generalinio inspektoriaus ataskaitos versija. Anot jo, „tai bus sunkios naujienos Australijai“.

Prokuroro paskyrimas yra svarbus postūmis teisiniame procese, didinantis tikimybę, kad kariams gali būti pareikšti kaltinimai.