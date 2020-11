Trudeau pirmasis iš šalių lyderių asmeniškai telefonu kalbėjo su Bidenu

Po pirmojo pasveikinimo tviterio žinute Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau savo linkėjimus išrinktajam JAV prezidentui Joe Bidenui perdavė ir asmeniškai telefonu. J. Trudeau buvo pirmasis šalies lyderis pasaulyje, kuris asmeniškai kalbėjo su J. Bidenu po šio pergalės rinkimuose, pranešė Kanados premjero biuras.

J. Trudeau ir J. Bidenas per pokalbį telefonu pabrėžė „ypatingos partnerystės“ tarp JAV ir Kanados svarbą. Be to, jie patvirtino būsimą bendradarbiavimą kovoje su pandemija ir už tvarų pasaulio ekonomikos atsigavimą.

J. Trudeau ir J. Bidenas taip pat džiaugėsi būsimu bendradarbiavimu sprendžiant tokias temas, kaip kova su klimato kaita ir rasizmu, migracijos problema, pasaulio saugumo struktūros klausimas. Sutarta palaikyti artimą kontaktą.

Santykiai tarp Kanados liberalaus premjero J. Trudeau ir respublikono JAV prezidento Donaldo Trumpo visad buvo įtemti.