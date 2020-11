Baltarusijoje – per 1 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, penki užsikrėtusieji mirė

BNS

Baltarusijoje per praėjusią parą nustatyti 1 038 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai, be to, mirė penki anksčiau užsikrėtę žmonės, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Nuo epidemijos pradžios testais patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius padidėjo iki 108 300. Per visą infekcijos plitimo laikotarpį šalyje mirė 1 016 žmonių, kuriems buvo nustatyta koronaviruso infekcija; visi jie sirgo gretutinėmis lėtinėmis ligomis, nurodė ministerija. Iš gydymo įstaigų per praėjusią parą išrašyti 293 pacientai, sirgę COVID-19. Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 91 646. Šalyje iš viso atlikta per 2,7 mln. testų koronavirusinei infekcijai nustatyti.

