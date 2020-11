Prancūzijoje naujas Covid-19 infekcijų rekordas - 58 000 atvejų

Prancūzijoje koronaviruso padėtis ir toliau lieka labai įtempta. Praėjusią parą teigiamą testo rezultatą sužinojo daugiau kaip 58 000 žmonių, ketvirtadienio vakarą sakė nacionalinės sveikatos tarnybos direktorius Jerome‘as Salomonas. Tai naujas antirekordas 67 mln. gyventojų turinčioje šalyje.

Per 24 valandas, be to, beveik 450 pacientų buvo paguldyti į intensyvios terapijos skyrius. „Vienas iš keturių pacientų, kurie patenka į reanimaciją, ateinančiomis savaitėmis mirs“, - klabėjo J. Salomonas.

Sveikatos ministro Olivier‘o Verano duomenimis, iš 100 asmenų, kuriems nustatomas virusas, 90 pasireiškia lengvi simptomai arba jų nėra visai.

8 proc. dėl sunkios ligos eigos atsiduria ligoninėse, 2 proc. prireikia gydymo intensyvios terapijos skyriuose.

Griežtai nesilaikant judėjimo ribojimų, atroji banga gali būti sunkesnė ir ilgesnė už pirmąją, baiminasi sveikatos ministras,