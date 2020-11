Beveik 100 mln. amerikiečių JAV prezidento rinkimuose balsavo iš anksto

JAV prezidento rinkimuose iš anksto balsavo stulbinantis skaičius amerikiečių – beveik 100 mln. Rinkimai įvyks lapkričio 3 d., praneša naujienų agentūra dpa.

Rinkimų statistiką skelbiančios organizacijos „U.S. Election Project“ duomenimis, savo valią jau išreiškė daugiau nei 90 mln. JAV piliečių ir šis skaičius toliau auga tęsiantis balsavimui iš anksto paštu ir balsavimo vietose.

Rinkėjų aktyvumas Teksaso valstijoje jau viršijo 2016 m. lygį. Čia išankstinis balsavimas jau baigėsi, o jame dalyvavo beveik 10 mln. žmonių.

Maždaug 8,3 mln. Floridos valstijos gyventojų taip pat jau išreiškė savo valią, o daugumoje didžiųjų apskričių išankstinio balsavimo punktai veikia ir sekmadienį.

Savo balsus atidavė ir daugiau nei 3 mln. Niujorko gyventojų. 2020 m. čia pirmą kartą galima balsuoti iš anksto atvykstant į balsavimo punktus.

Politikos apžvalgininkai nesutaria ar didelis aktyvumas yra gera žinia dabartiniam prezidentui Donaldui Trumpui, ar Demokratų partijos kandidatui Joe Bidenui.

Nors D. Trumpas ir respublikonai prieštaravo balsavimui paštu, tačiau jame dominuoja demokratai. Tuo metu, regis, daugiau respublikonų nei demokratų rėmėjų balsuoja iš anksto atvykdami į balsavimo punktus.

Kai kuriose valstijose, kaip Floridoje, išankstiniai balsai suskaičiuojami dar iki rinkimų dienos ir skelbiami netrukus po balsavimo pabaigos. Dėl to čia J. Bidenas gali iš pradžių išsiveržti į priekį.

Tuo metu kitose valstijose, pavyzdžiui, Pensilvanijoje, išankstiniai balsai bus pradėti skaičiuoti rinkimų dieną ar net dieną po to. Dėl to, kol šie balsai nesuskaičiuoti, iš pradžių pirmauti gali D. Trumpas.

Gyventojų nuomonių apklausos rodo, kad prasidėjus paskutinei politinės kampanijos savaitei J. Bidenas turėjo 9 proc. pranašumą prieš D. Trumpą visoje šalyje.

Buvęs viceprezidentas taip pat lenkia Trumpą svarbiausiose „svyruojančiose“ valstijose ir tikisi, kad tradiciškai respublikonus palaikančios Džordžijos ir Teksaso valstijos šį kartą išrinks demokratą.