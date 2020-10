Iš Erdogano – griežtas pasisakymas apie Rusiją

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį griežtai pasmerkė Rusiją dėl aviacijos smūgio Sirijoje, per kurį žuvo dešimtys Ankaros palaikomų sukilėlių.

„Rusijos ataka prieš Sirijos nacionalinės kariuomenės pajėgų mokymo centrą Idlibo regione rodo, kad ji nenori ilgalaikės taikos regione“, – per televiziją pareiškė R. T. Erdoganas.

Iš Rusijos karinio lėktuvo pirmadienį buvo smogta Turkijos remiamų kovotojų mokymo centrui Idlibo provincijoje Sirijos šiaurės vakaruose, netoli Turkijos sienos.

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), kuri stebi Sirijos karą, paskelbė, kad per ataką žuvo 78 kovotojai. Tai daugiausiai gyvybių nusinešęs incidentas nuo to laiko, kai beveik prieš aštuonis mėnesius buvo paskelbtos paliaubos.

Proturkiška grupuotė „Faylaq al Sham“ atkeršijo nukaudama mažiausiai 15 Maskvos remiamų kovotojų, nurodė SOHR.

Sunitų islamistų „Faylaq al Sham“ veikė kaip Turkijos įgaliotinė per kelias turkų karines kampanijas Sirijos teritorijoje. Iš šios grupuotės taip pat yra Ankarą remiantys samdiniai, nusiųsti kovoti į Libiją.

Metų pradžioje paskelbtos paliaubos sustabdė Rusijos remtą Sirijos režimo puolimą, per kurį žuvo per 500 civilių, o kone milijonas žmonių turėjo palikti savo namus.

Tai buvo viena didžiausių humanitarinių krizių per devynerius metus trunkantį Sirijos pilietinį karą.

Paskutinis svarbus sukilėlių bastionas užima maždaug pusę Idlibo provincijos ir gretimų provincijų dalis.