Labiausiai pandemijos paveiktų ES šalių saraše – nauja lyderė: aplenkė net Čekiją

Belgija tapo labiausiai koronaviruso paveikta ES šalis – čia registruojama daugiausiai infekcijos atvejų, tenkančių 100 000 gyventojų, rodo antradienį paskelbti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenys.

Belgija aplenkė net Čekiją, kuri yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. 100 000 gyventojų per 14 dienų tenkantis infekcijų rodiklis Belgijoje pasiekė 1 390. Čekijoje jis yra 1 380.

Augant infekcijų skaičiui, Belgija pastaruoju metu sugriežtino priemones. Nuo pirmadienio sostinėje Briuselyje, pavyzdžiui, galioja kaukių prievolė viešoje vietoje bei komendanto valanda nuo 22.00 iki 6.00 val. Panašios griežtos sąlygos taikomos visai prancūzakalbei šalies daliai.

Ypač pandemijos paveiktas yra Lježo regionas. Profsąjungos duomenimis, čia dešimtys gydytojų ir slaugytojų dirba nepaisydami to, kad yra užsikrėtę koronavirusu.

„Mes turime rinktis tarp blogo ir labai blogo sprendimo“, - antradienį agentūrai dpa sakė Philippe‘as Devosas iš Belgijos medicinos darbuotojų profsąjungų asociacijos. Labai blogas sprendimas, anot jo, yra visiškai negydyti pacientų.

Pasak P. Devoso, medikai ir slaugytojai, kurie dirba nepaisydami infekcijos, simptomų nejaučia. Regiono ligoninėse esą dirba per 100 infekuotų slaugytojų. P. Devosas sakė, kad jie prižiūri tik infekuotus pacientus. Be to, jie dėvi geriausias turimas kaukes. Visos sąlygos esą yra tokios, kad užkrėtimo rizika yra labai maža.

Čekijoje patvirtinta per 10 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Čekijoje pastarąją parą patvirtinti 10 273 nauji COVID-19 atvejai, pirmadienį parodė Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, informuoja agentūra „Reuters“.

Tai vienas didžiausių per parą patvirtintų infekcijų skaičius 10,7 mln. gyventojų turinčioje šalyje. Joje po daugiau nei 10 tūkst. atvejų pradėta patvirtinti spalio viduryje. Pastarąją savaitę kiekvieną parą vidutiniškai patvirtinta po 12 tūkst. susirgimo atvejų.

Sveikatos apsaugos ministerija antradienį pranešė apie 164 naujas mirtis, iš jų 75, pakoreguotais duomenimis, fiksuotos ankstesnę parą. Bendras aukų skaičius šiuo metu siekia 2 365, nuo spalio 13 dienos jis padvigubėjo.

Šalies ligoninėms susiduriant su didėjančia apkrova, vyriausybė nuo trečiadienio paskelbė įvedanti komendanto valandą ir ribosianti parduotuvių darbo laiką. Šalyje jau uždaryti barai, restoranai, dauguma mažmeninės prekybos vietų, teatrų bei sporto ir sveikatingumo įstaigų.

Čekijoje nuo pandemijos pradžios iš viso užfiksuota 268 370 naujojo koronaviruso atvejų – šis skaičius per pastarąsias dvi savaites tapo dvigubai didesnis.