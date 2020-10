Vieno besimptomio atvejo tyrimas sukėlė paniką Kinijoje

Vieno besimptomio atvejo tyrimas leido aptikti daugiau nei 130 naujų susirgimų ir sukėlė paniką Vakarų Kinijoje esančiame mieste.

Vakariniame šalies pakraštyje įsikūrusio Kašgaro valdžios pareigūnai pradėjo taikyti įvairias kontrolės priemones, kai buvo nustatytas vienas besimptomis COVID-19 atvejis, skelbia news.com.au.

26 new asymptomatic #COVID19 cases were reported in #Kashgar, northwest China's #Xinjiang Uygur Autonomous Region, between 4 p.m. Sunday and 4 p.m. Monday, according to a regional press briefing. Kashgar now has 164 asymptomatic cases in total. pic.twitter.com/YdYtHad9Yg — China News 中国新闻网 (@Echinanews) October 26, 2020

Remiantis „The New York Times“ informacija, apie pavienį atvejį buvo pranešta šeštadienį, ir valdžios pareigūnai suskubo atlikti plataus masto tyrimus bei apriboti išvykimą iš miesto ir patekimą į jį.

Naujienos apie kontrolės priemones sparčiai paplito socialiniuose tinkluose, gyventojams greitai pradėjus dalytis nuotraukomis, kuriose užfiksuotos transporto priemonių spūstys ir tuščios maisto prekių lentynos.

Skrydžiai iš Kašgaro ir į jį buvo atšaukti šeštadienį, tačiau vėl atnaujinti sekmadienį, nurodoma pranešime.

On full alert. Xinjiang's #Kashgar finds another 26 asymptomatic #COVID19 cases, bringing the total number to 164. As of 2pm Sunday, 2,830,000+ people had been swabbed for testing, with a level-I emergency response activated. No chance for the virus. pic.twitter.com/ontkz5e7m0 — LIU Xin (@LiuXininBeijing) October 26, 2020



Koronaviruso infekcija buvo nustatyta 17-os metų amžiaus merginai iš kaimo netoli Kašgaro.

Sindziango sveikatos komisijos teigimu, jos besimptomis atvejis aptiktas atliekant įprastus tyrimus.

Buvo ištirti ir izoliuoti visi asmenys, su kuriais mergina turėjo artimą kontaktą. Sekmadienio popietę mieste patvirtinti 137 nauji atvejai. Visi jie siejami su gamykla, kurioje dirba merginos tėvai.

Sindziango valdžios pareigūnai kol kas nepatikslino, kiek miesto gyventojų planuoja ištirti.

Po ankstesnių koronaviruso protrūkių Kinijos vyriausybė įsakė ištirti milijonus šalies piliečių. Birželio mėnesį per 10 dienų buvo ištirta daugiau nei 2,95 mln. Pekino gyventojų, kai protrūkis buvo susietas su didmeninės prekybos maisto produktais centru.

Anksčiau šį mėnesį per penkias dienas buvo ištirta daugiau negu devyni milijonai Čingdao gyventojų. Pasibaigus tyrimams, vyriausybė pranešė, jog naujų atvejų nebuvo rasta.

#Xinjiang reported 137 new asymptotic #COVIDー19 patients after a mass testing in #Kashgar. The new cases are all linked to family members of the one asymptomatic case detected on Saturday. #China pic.twitter.com/VS4mdq4sxR — 曹毅 CAO Yi (Abou Wassim) (@CAOYI170610) October 25, 2020



Visgi Kinijos ligų kontrolės ir prevencijos centro vyriausiasis epidemiologas Wu Zunyou sakė, kad plataus masto tyrimai galbūt nėra tokie veiksmingi kaip labiau sutelktas metodas.

„Reikia susikoncentruoti į protrūkio šaltinį ir tirti tam tikroje aplink jį esančioje teritorijoje gyvenančius žmones, – „China Newsweek“ aiškino jis. – Kai nebeaptinkama naujų atvejų, tyrimai nutraukiami. Nebūtina tirti viso miesto.“

Didžiąją Kašgaro gyventojų dalį (daugiau nei 81 proc.) sudaro musulmonai uigūrai. Naujasis protrūkis sukėlė nuogąstavimų, kad virusas gali išplisti Sindziango internuotųjų stovyklose ir kalėjimuose.

Kinijos vyriausybė nepatvirtino COVID-19 plitimo internuotųjų stovyklose, kur laikoma milijonas uigūrų, fakto.

Remiantis Johnso Hopkinso universiteto COVID-19 tyrimų centro duomenimis, nuo 2019 m. pabaigos, kai naujasis koronavirusas atsirado Uhane, Kinija pranešė apie daugiau nei 91 tūkst. atvejų.