Greičiausiai turimas omenyje sklypas Baltarusijos prezidento rezidencijoje „Drozdy“, kuriame A. Lukašenka augina ne tik bulves, bet ir arbūzus, skelbia meduza.io.

Šio sklypo derlius nuimamas rugpjūčio mėnesio pabaigoje arba rugsėjo mėnesio pradžioje. Paprastai dalyvauja pats A. Lukašenka, jo jaunesnysis sūnus Nikolajus ir daug jaunų merginų.

Ankstesniais metais iš šalies vadovo sklypo nuimtą derlių veždavo į vaikų, senelių ir neįgaliųjų globos namus. Daržovėmis buvo pavaišintas ir aktorius Stevenas Seagalas (A. Lukašenka jam asmeniškai nuvalė morką).

Štai kaip viskas atrodė 2015 metais:

Čia – 2017-ieji:

O čia – 2019-ieji:

O šiemet dalį prezidento derliaus gavo OMON nariai, padedantys jam brutaliai malšinti Baltarusijoje rengiamus protestus.

A. Lukašenka, vienu iš savo priešrinkiminės kampanijos lozungų pasirinkęs žodžius „Mylimosios neatiduoda“, tvirtino, kad OMON'as „apsaugojo šalį nuo greitojo karo“.

Štai kaip į bulvių perdavimą sureagavo baltarusiai:

„Pusę bulvių derliaus, kurį tėtis nuėmė savo sklype, jis perdavė OMON'ui, nors anksčiau žadėjo kiekvienam po butą“, – rašoma viename iš „Telegram“ kanalų.

„OMON'as: laukia butų.

Lukašenka: puskibiris bulvių, norit imkit, norit – ne.“

омон: ждет квартир

лукашенко: полведра картошки, take it or leave it pic.twitter.com/Der7TRWVo0