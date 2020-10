Izraelio lėktuvai smogė taikiniams Gazos Ruože, iš kurio buvo paleista raketų

Izraelio karo lėktuvai penktadienį prieš aušrą smogė įtariamiems „Hamas“ kariniams taikiniams Gazos Ruože, iš kurio anksčiau buvo paleista raketų.

Naikintuvai ir kiti orlaiviai smogė „ginklų gamybos objektui ir požeminei infrastruktūrai“, kuria naudojosi šią blokuojamą palestiniečių teritoriją nuo 2007 metų valdantis islamistų judėjimas „Hamas“, pranešė Izraelio armija.

„Hamas“ pranešė, kad per Izraelio smūgius Nuseirato pabėgėlių stovykloje ir pietiniame Kan Juniso mieste niekas nenukentėjo.

Vėlai ketvirtadienį į Izraelį buvo paleistos dvi raketos, kurios nepadarė jokios žalos. Vieną šių raketų perėmė Izraelio oro gynyba, o kita nukrito atvirame lauke, pranešė armija.

Praėjusį kartą apie raketų ataką, surengtą iš Gazos Ruožo, pranešta antradienį vakare.

Prieš tai armija taip pat pranešė aptikusi naują tunelį, „dešimtis metrų“ įeinantį į Izraelio teritoriją iš Gazos Ruožo.

Kitą dieną armija paskelbė, kad šis tunelis priklauso „Hamas“.

Nuo 2014 metų pareigūnai aptiko maždaug 20 tunelių, einančių iš Gazos Ruožo, šią savaitę sakė armijos atstovas Jonathanas Conricusas.

Nuo 2007 metų, kai „Hamas“ iš Gazos Ruožo išstūmė palestiniečių prezidento Mahmudo Abbaso šalininkus, Izraelis kariavo tris karus su šiuo islamistų judėjimu, be to, nuo to laiko įvyko daugybė mažesnio masto karo veiksmų.

Nuo 2018 metų pabaigos galioja neoficialios paliaubos, kurioms tarpininkavo Egiptas ir Jungtinės Tautos, finansiškai remiant gamtinių dujų turtingam Katarui.

Paliaubos kelis kartus buvo pažeistos, bet kaskart būdavo atkuriamos.