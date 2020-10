Estijos premjeras: vyriausybės krizė yra įveikta

Estijos ministras pirmininkas Juri Ratas ketvirtadienį pareiškė, kad praėjusią savaitę kilusi vyriausybės krizė yra įveikta.

„Penkios sunkios dienos: ši krizė šiandien įveikta, krizė baigėsi. Koalicija dirba, koalicija juda į priekį“, – Taline vykusioje spaudos konferencijoje sakė jis.

Pasak premjero, ministrų kabinetas ir toliau dirbs ta pačia sudėtimi.

Krizę buvo sukėlę homofobiški vidaus reikalų ministro Marto Helme (Marto Helmės) komentarai.

Praėjusią savaitę interviu „Deutsche Welle“ aiškindamas, kodėl Estijos vyriausybė ketina surengti referendumą dėl to, ar konstitucijoje įtvirtinti santuokos, kaip vyro ir moters sąjungos, apibrėžimą, M. Helme pareiškė, jog „valstybė negali išlikti be vaikų ir be moralės“.

Ministras sakė esąs „nedraugiškai“ nusiteikęs homoseksualų atžvilgiu ir patarė seksualinėms mažumoms „bėgti į Švediją“, „kur visi visi į jas žiūri mandagiau“.

Tokie jo komentarai išprovokavo daugelio politikų ir visuomenininkų nepasitenkinimą, taip pat sukėlė krizę pačioje valdančiojoje koalicijoje. J. Ratas sukritikavo M. Helme pareiškimus, o opozicijos lyderiai pareikalavo ministro atsistatydinimo.

Prezidentė Kersti Kaljulaid sekmadienį pareiškė, kad „tokių pažiūrų ministras nėra tinkamas Estijos Respublikos vyriausybei“. Jos teigimu, „Estijos žmonės nusipelnė geresnio“.

Nuo pirmadienio koalicija, kuriai priklauso Centro partija, Konservatorių liaudies partija ir partija „Tėvynė“, derėjosi dėl situacijos ir svarstė galimą vyriausybės atsistatydinimą. Derybos vyko tvyrant tokiai įtemptai atmosferai, kad ketvirtadienį ministrų kabinetas net atsisakė surengti tradicinę spaudos konferenciją.