Tiksinčią koronaviruso „bombą“ išprognozavęs gydytojas siūlo kitokią strategiją

Honkonge aukštos klasės pandeminės eros gydytojas mato išeitį tūkstančiams COVID-19 intensyviosios slaugos pacientams: svarbiausia užtikrinti, kad jiems jos apskritai neprireiktų.

Po išblaivinančios patirties prieš septyniolika metų, kai kilo sunkaus ūminio respiracinio sindromo (SŪRS, angl. SARS) epidemija, Yuen Kwok-Yungas propaguoja agresyvaus hospitalizavimo ir gydymo metodą, siekiant minimizuoti užsikrėtimų virusu ir mirčių skaičių. Praėjusį penktadienį Honkonge fiksuoti daug žemesni už pasaulinį vidurkį mirštamumo nuo COVID-19 rodikliai – 2 proc. – suteikia svarumo šiam metodui.

Daugumą SARS-CoV-2 gydymo būdų leidžiama naudoti sunkiai sergantiems ligoniams, kai kurie tokie gydymo metodai yra paremti tyrimais, kurie vis dar kelia klausimų. Yuen Kwok-Yungas, penkiolika metų einantis infekcinių ligų profesoriaus pareigas Honkongo universitete, priima ligonius su minimaliais ligos simptomais ir siekia, kad jie būti izoliuoti, stebimi ir, jei reikia, gydomi.

„Tokiose vietovėse kaip Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Valstijos paprastai, kai jums pasireiškia švelnūs simptomai, jūsų apskritai niekas neguldo į ligoninę – jums tiesiog tenka laukti namie ir į ligoninę būsite guldomi tik tada, jeigu išties labai blogai pasijusite ar jums ims trūkti oro“, – paaiškino jis per „Zoom“ iš savo kabineto.

„Bet mes dažniausiai guldome į ligoninę ir izoliuojame bet kokius ligonius, net tuos, kuriems beveik nepasireiškia simptomų. Tokia strategija pristabdo viruso plitimą visuomenėje ir leidžia pacientams dalyvauti klinikiniame tyrime ir iškart gauti eksperimentinį gydymą, vos sukarščiavus ar atsiradus kitiems požymiams, jog padėtis prastėja“, – sakė Yuen Kwok-Yungas.

Pasak jo, tai labai svarbu, nes SARS-CoV-2 viruso kiekis arba „virusinis krūvis“ paciento organizme pasiekia piką maždaug tuo metu, kai atsiranda simptomai – panašiai kaip segant gripu.

Yuen Kwok-Yungas, kuris baigė Honkongo universitetą 1981 metais ir kuris kaip reta kuris kitas specializuojasi ir kaip mikrobiologas, ir kaip chirurgas, ir kaip gydytojas terapeutas, jau ištisą dešimtmetį atsiduria priekinėse gretose, kai miestui tenka reaguoti į infekcijų protrūkius.

1998 metais jis kartu su kolegomis aprašė pirmąją dešimtį ligonių, susirgusių paukščių gripo H5N1 atmaina. Po penkerių metų jie užfiksavo SŪRS vienam ligoniui, apsilankiusiam Honkonge iš Guangdžou, Kinijos.

Yuen Kwok-Yungas, microbiology.hku.hk nuotr.

Yuen Kwok-Yungas prisimena visą tuometinį procesą ir klaidas, susijusias su ligonių gelbėjimu nuo SŪRS, taip pat sukelto koronaviruso. Po kiek laiko jis nustatė „tiksinčią bombą“, siejamą su aplinkos ir socialinėmis sąlygomis, kuri, jo prognozėmis, neišvengiamai pakurstys dar pražūtingesnio koronaviruso protrūkius.

Ir pranašystės išsipildė gruodį, kai Uhane, Kinijos Hubėjaus provincijoje, paaiškėjo apie pirmuosius paslaptingosios pneumonijos atvejus. Honkongas sureagavo į naująjį koronavirusą, ruošdamas testus ir patarinėdamas piliečiams dėvėti kaukes.

Tuo tarpu Yuen Kwok-Yungo laboratorija vykdė tyrimus, kurie padėjo paskelbti apie pirmąjį klasterį tarp šeimos narių, kai įvyko pirmasis naujojo koronaviruso perdavimas nuo žmogaus žmogui. Šių metų vasarį jis prisijungė prie bendrosios Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Kinijos misijos, kad ištirtų pirminę šalies reakciją; nuo tada jo laboratorija pranešė apie visą eilę svarbių išvadų, įskaitant ir pirmąjį patvirtintą pakartotinį užsikrėtimą SARS-Co-V-2.

Apmaudi pamoka

„Visa tai – mūsų patyrimų per 2003 m. SŪRS pandemiją tąsa, – kalbėjo Yuen Kwok-Yungas. – Mes neturime kuo pasigirti, nes iš 2003 metų SŪRS skaudžiai pasimokėme.“

Nežinomo viruso, kuriam niekas neturi imuniteto, atsiradimas iškėlė skubią būtinybę sukurti veiksmingą gydymą. Honkongo gydytojai taiko kelis eksperimentinius gydymo metodus, įskaitant gydymą persirgusiųjų koronavirusu kraujo plazma ir interferono, imuninės sistemos baltymo, suleidimą. Jie taip pat naudoja antivirusinius preparatus ribariviną ir „Kaletrą“, nors ketvirtadienį paskelbti pirminiai tyrimai, kuriems vadovavo PSO ir kuriame dalyvavo 11 266 ligoniai iš 30-ies šalių, nustatė, kad šie preparatai nesumažina pacientų mirštamumo. Pasak Yuen Kwok-Yungo, jo nė kiek nestebina PSO tyrimo rezultatai, nes vaistai nebuvo paskirti pacientams iškart susirgus.

„Joks antivirusinis preparatas nepadės, jeigu jis bus duotas ligoniui per vėlai“, – sakė jis. Be to, vaistai buvo skiriami atskirai, po vieną, ne kaip kelių preparatų derinys, kuris sustiprintų poveikį, sakė jis.



„Minimaliai aktyvus“



„Mes žinome, kad vienas vaistas netinka, nes visi jie pavieniui yra labai minimaliai aktyvūs, – sakė Yuen Kwok-Yungas. – Kad gautume gerus rezultatus, mums būtina pirminė kokteilinė terapija.“

Pirmąją ligos savaitę skyrus ligoniams ribavirino, Kaletros ir interferono derinį, pavyko atsikratyti užkrato per šešias dienas ir visa savaite sutrumpinti hospitalizacijos laiką, lyginant su tuo atveju, jeigu pacientui skiriamas vien „Kaletra“, gegužės savo tyrime skelbė Yuen Kwok-Yungas ir jo kolegos.

Bandyme, apie kurį rašė medicinos žurnalas „The Lancet“, nuo vasario 10 iki kovo 20 dienos dalyvavo 127 pacientai – daugiau nei pusė COVID-19 atvejų, paskelbtų Honkonge per šį laikotarpį. Ligoniams gydymas buvo pradėtas taikyti, praėjus maždaug penkioms dienoms po pirmųjų simptomų pasireiškimo.

„Iš atminties dar neišdilus prisiminimams apie 2003 metų SŪRS pandemiją, dauguma pacientų, sergančių COVID-19 Honkonge, sutiko būti gydomi antivirusiniais preparatais, ir tai paaiškina, kodėl tiek daug buvo surinkta norinčiųjų dalyvauti bandymuose“, – rašė Yuen Kwok-Yungas ir jo komanda. Prieš šešiolika metų jis ir dauguma tos pačios grupės atstovų demonstravo, kad ribavirino ir Kaletros „kokteilis“ užkirto kelią sunkiai SŪRS pacientų būklei ir mirtims.

Saudo Arabijos mokslininkai kiek anksčiau spalį skelbė, kad Kaletra, skiriamas kartu su interferonu, padėjo išgyventi hospitalizuotiems pacientams per Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronavirusinės infekcijos epidemiją. Didžiausias poveikis buvo jaučiamas, kai gydymas būdavo pradedamas per savaitę nuo pirmųjų simptomų pasireiškimo, sakė autoriai, akcentuodami „svarbų perėjimo prie gydymo laiko poveikį mirštamumui“.

Interferono reakcija

Daugėja faktų, rodančių, kad kai kuriems pacientams itin svarbus interferono naudojimas pirminėje ligos fazėje. Tyrimai, kuriuos rugsėjį paskelbė žurnalas „Science“, parodė, kad apie 14 proc. sunkios būklės COVID-19 ligonių turi nepakankamą šios medžiagos, „diriguojančios“ gynybai prieš viruso patogenus, kiekį.

Jeigu organizmas sukelia tinkamą interferono reakciją, kai „virusinis krūvis“ žemas, vėlesnis viruso dauginimasis gali būti ribotas ir įmanoma išvengti grėsmingų uždegimų, sakė Yuen Kwok-Yungas. Bet pavėluota ar uždelsta interferono reakcija į didelę viruso koncentraciją, gali pridaryti daug žalos plaučiams.

„Tikra katastrofa“, – sakė jis. Dėl to interferono injekcijos tampa pirminių gydymo metodų „stuburu“.

Kai kurie gydytojai už Honkongo ribų sutinka su Yuen Kwok-Yungo požiūriu. Antivirusinių preparatų ankstyvas naudojimas gali prislopinti viruso koncentraciją kraujyje ir užkirsti kelią rimtai hiperuždegiminei reakcijai, kuri kai kuriems pacientams gali pasireikšti antrąją ligos savaitę, sakė Richardas Russellas, gydytojas pulmonologas ir vyresnysis klinikinių tyrimų specialistas iš Oksfordo universiteto Nafildo medicinos departamento , kuris taip pat tiria COVID-19 pacientus.

Yuen Kwok-Yungo strategija atkreipė dėmesį į tai, kaip įvairūs antivirusiniai preparatai gali būti pritaikyti kitiems tikslams ir naudojami kartu su imuninę sistemą moduliuojančiais preparatais kaip jungiamoji grandis tol, kol taps prieinamos apsauginio poveikio vakcinos, sakė Stevenas Opalas, klinikinės medicinos profesorius iš Brauno universiteto Providense, Rod Ailande.

Deksametazonas, pigus, generinis priešuždegiminis preparatas, buvo atrastas birželį, siekiant sumažinti mirčių skaičių beveik trečdaliu tarp COVID-19 pacientų, kuriems taikoma mechaninė ventiliacija. Oksfordo universiteto tyrimas patvirtino tai, ką Yuen Kwok-Yungas yra pastebėjęs tirdamas SŪRS pacientus 2003 metais: kad preparatas gali prislopinti pernelyg jautrią imuninės sistemos reakciją, kartais vadinamą citokinų audra, ligoniams, kurių savijauta blogėja ir atsiranda uždegimo ženklų.

Deksametazonas ir bendrovės „Gilead Science Inc.“ sukurtas remdesiviras padeda pacientams vėlesnėje ligos stadijoje, sakė Anthony Fauci, Nacionalinio alergijų ir infekcinių ligų instituto direktorius. „Vienas svarbus dalykas, kurio mums reikia pasiekti, yra didesnė intervencija ankstyvojoje infekcijos stadijoje, kad kuo mažiau žmonių prireiktų hospitalizacijos“, – sakė jis spalį interviu asociacijai „American Lung Association“.

Antikūnai, kurie yra konkrečiai skirti kovoti su koronavirusu, taip pat gali padėti, sakė A. Fauci. JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kai jam spalio pradžioje buvo nustatytas koronavirusas, savo pasveikimą sieja su „Regeneron Pharmaceuticals Inc.“ eksperimentiniu dviejų antikūnų deriniu.

Vaistas nuo raupsų

Yuen Kwok-Yungo komanda taip pat tiria klofaziminą – nebrangų, prieš 50 metų atrastą antibakterinį preparatą, kuris yra įtrauktas į PSO pagrindinių vaistų nuo raupsų sąrašą, – ir jo potencialą. Bandymai su žiurkėnais parodė, kad šis preparatas gali įveikti SARS-CoV-2 ir užkirsti kelią infekcijai.

Honkongas į COVID-19 reagavo itin skubiomis ir ryžtingomis priemonėmis, visų pirma dėl SŪRS „palikimo“, sakė Yuen Kwok-Yungas. Jis viliasi, kad kiti pasimokys iš dabartinės krizės ir suvoks, kad labai svarbu būti pasirengusiems būsimoms pandemijoms ir švelninti jų rizikas.

„Būtent 2003 metų patirtis leido mums anksčiau pažengti į priekį, – sakė Yuen Kwok-Yungas. – Tikiuosi, kad visas pasaulis šį kartą supras, kad naujų infekcinių ligų nuo šiol galima tikėtis vis dažniau.“