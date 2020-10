Anksčiau po derybų su policija užpuolikas daugumą įkaitų paleido.

Žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip automatu ginkluotas vyras, dėvintis karišką uniformą ir megztą kaukę, išeina iš pastato, prisidengdamas trimis įkaitais, kuriems buvo uždėti antrankiai. Užpuolikas vienoje rankoje galimai laikė granatą.

Pranešimuose sakoma, kad tarp užpuoliko pasiliktų įkaitų yra Megrelijos-Aukštutinės Svanetijos krašto policijos viršininkas Avto Galdava. Jis dalyvavo derybose su pagrobėju ir, kaip manoma, pasisiūlė tapti įkaitu mainais už kitų žmonių paleidimą.

A heavily armed man takes clients and employees hostage in a bank in the city of Zugdidipic.twitter.com/m3aDavBm9M