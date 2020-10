Esperis ragina kurti stipresnius aljansus Kinijos ir Rusijos įtakai atsverti

JAV gynybos sekretorius Markas Esperis antradienį pristatė naują iniciatyvą išplėsti ir sustiprinti Amerikos aljansus su „panašiai galvojančiomis demokratijomis“, siekiant atsverti Rusijos ir Kinijos įtaką.

M. Esperis sakė, kad Pentagonas sistemingai stebės ir valdys savo ryšius su šalimis partnerėmis, ieškant būdų koordinuoti kariuomenių veiklą, taip pat skatinti JAV gamybos ginkluotės pardavimus.

Naujoji iniciatyva „Gairės aljansų ir partnerysčių plėtrai“ (Guidance for Development for Alliances and Partnerships, GDAP) buvo pristatyta likus vos dviem savaitėms iki JAV prezidento rinkimų. Jeigu dabartinis šalies vadovas Donaldas Trampas rinkimus pralaimėtų, M. Esperis jau sausį gali būti pakeistas.

D. Trumpas per beveik savo ketverius kadencijos metus nuolat stengėsi restruktūrizuoti ar net išardyti aljansus, įskaitant grasinimus NATO.

„Amerikos sąjungininkių ir partnerių tinklas suteikia mums asimetrišką pranašumą, kurio mūsų priešininkai negali atsverti“, – pabrėžė M. Esperis. Anot jo, šis tinklas yra „taisyklėmis pagrįstos tarptautinės tvarkos nugarkaulis“.

Jis priminė, kad JAV palaiko seniai gyvuojančius ryšius, pradedant NATO ir baigiant mažyte Malta, XVIII amžiuje padėjusia Jungtinėms Valstijoms išsikovoti nepriklausomybę nuo Britanijos.

„Tokie pavyzdžiai liudija, kaip svarbu vienytis su panašiai galvojančiomis valstybėmis, didelėmis ir mažomis, siekiant palaikyti laisvą ir atvirą tvarką, iki šiol dešimtmečius labai gerai mums tarnavusią“, – aiškino Pentagono vadovas.

„Kinija ir Rusija kartu tikriausiai mažiau kaip 10 sąjungininkių“, – pridūrė jis.

M. Esperis sakė, kad Kinija savo aljansus su silpnomis šalimis, tokiomis kaip Mianmaras, Kambodža ir Laosas, grindžia spaudimu ir finansiniais spąstais.

„Kuo mažesnė valstybė ir didesni jos poreikiai – tuo didesnis Pekino spaudimas“, – kalbėjo gynybos sekretorius.

M. Esperis priminė savo vizitus, surengtus siekiant stiprinti gynybos ryšius su Malta, Mongolija ir Palau, taip pat JAV planus stiprinti savo indėlį užtikrinant Rytų Europos valstybių gynybą, pavyzdžiu, dislokuojant daugiau amerikiečių karių Lenkijoje.

Jis pabrėžė būtinybę kurti glaudesnius ryšius su „panašiai galvojančiomis demokratijomis, pavyzdžiui, Indija ir Indonezija“. M. Esperis pažymėjo pirmadienį susitikęs su Indonezijos gynybos ministru Prabowo Subianto ir ateinančią savaitę apsilankysiantis Indijoje.

„Jie visi suvokia, ką daro Kinija“, – sakė jis.

Labai svarbi šių pastangų dalis yra planai plėsti JAV ginkluotės pardavimus – tiek siekiant padėti sąjungininkėms didinti savo gynybos pajėgumus, tiek stiprinti Amerikos gynybos pramonę, besivaržančią su Maskva ir Pekinu, aiškino M. Esperis.

„Privalome varžytis su Kinija ir Rusija, kurių valstybinės įmonės gali skubiai organizuoti karinį eksportą, kaip negalime mes – arba, daugeliu atvejų, niekada nenorėtume“, – sakė Pentagono vadovas.

M. Esperis sakė ėmęsis priemonių sušvelninti ribojimus „kritiškai svarbių“ ginkluotės sistemų eksportui ir spartinti tokių sandorių tvirtinimą. Pasak jo, GDAP bus pasitelkiama aiškinti galimybes plėsti ginkluotės pardavimą ir apsaugoti JAV rinkoms.

Kaip pavyzdį jis pateikė neseniai priimtą sprendimą sušvelninti ribojimus JAV kovinių dronų eksportui, kad Vašingtonas šios technikos galėtų parduoti Taivanui ir Jungtiniams Arabų Emyratams.