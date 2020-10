Sėkmės istorija vadinta valstybė tapo daugiausiai infekcijų milijonui gyventojų turinti šalis pasaulyje. Kas atsitiko?

Šiuo metu Čekijoje milijonui gyventojų tenka daugiau naujų COVID-19 atvejų nei bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje, informuoja CNN. Praėjusį penktadienį per parą buvo užfiksuota per 11 tūkst. naujų susirgimų. Tai buvo naujas rekordas, galiojęs iki trečiadienio. Šiandien nustatyti 11 984 nauji atvejai. Pirmosiomis 17 spalio dienų Čekijoje nuo naujojo koronaviruso mirė daugiau žmonių negu per ankstesnius aštuonis pandemijos mėnesius.

Čekijos gydytojų rūmai ir sveikatos apsaugos ministras paragino užsienyje gyvenančius čekus gydytojus grįžti į gimtinę ir padėti kovoti su virusu. Medicinos studentai ir medicininį parengimą turintys asmenys taip pat kviečiami prisidėti. Daugiau nei tūkstantis buvusių kvalifikuotų slaugių pasisiūlė padėti. Kol kas ligoninėje „Na Bulovce“ yra pakankamai laisvų lovų, tačiau ruošiamasi blogiausiam. „Turime atsarginių lovų kituose skyriuose, jeigu pacientų skaičius viršys mūsų pajėgumus“, – nurodė dr. Hana Rohacova, ligoninės Infekcinių ligų klinikos vyriausioji gydytoja. Praėjusį savaitgalį šalies vyriausybė Prahoje pradėjo laikinosios lauko ligoninės įrengimo darbus. Čekijos sveikatos apsaugos ministras dr. Romanas Prymula CNN sakė, kad, jo manymu, papildomų lovų prireiks dar šio mėnesio pabaigoje. Situacija pasikeitė kardinaliai. Mažiau nei prieš du mėnesius šalies ministras pirmininkas Andrejus Babišas gyrėsi, kad Čekija yra „tarp geriausiai COVID-19 suvaldžiusių valstybių“. Nors Čekijoje, be jokios abejonės, prasidėjo antroji koronaviruso pandemijos banga, pirmoji atrodo visai nereikšminga, palyginti su dabartine padėtimi. Čekija buvo viena geriausiai koronaviruso plitimą sustabdžiusių Europos šalių. A. Babišo populistinė centristinė vyriausybė suskubo uždaryti sienas ir įvesti visuotinį karantiną. Panašiai pasielgė daugelis kitų šalių, bet Čekija išsiskyrė reikalavimu visur dėvėti apsaugines veido kaukes. Čekijos duomenų mokslininkas Petras Ludwigas buvo vienas iš asmenų, kovo mėnesio viduryje raginusių įvesti reikalavimą dėvėti apsaugines veido kaukes, nors Vakarų šalių sveikatos apsaugos institucijos ar net pati Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) šias apsaugines priemones pradėjo rekomenduoti tik po keleto mėnesių. Tuo metu P. Ludwigas buvo neseniai iš Niujorko parskridęs į Prahą ir sakė, kad skrydžio metu vienintelis iš visų keleivių dėvėjo apsauginę veido kaukę. Grįžęs namo, vyras pradėjo ieškoti mokslinių duomenų, įrodančių apsauginių veido kaukių veiksmingumą, ir „YouTube“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame aiškino, kodėl būtina jas dėvėti. Čekų kalba nufilmuotas vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 600 tūkst. peržiūrų vos 10 mln. gyventojų turinčioje šalyje. Angliškoji vaizdo klipo versija buvo peržiūrėta daugiau nei 5,7 mln. kartų. Po kelių dienų A. Babišas pranešė apie reikalavimą dėvėti apsaugines veido kaukes. Foto: Reuters / Scanpix „Mes neįtikinome vyriausybės, įtikinome visuomenę pasitelkę nuomonės formuotojus [socialiniuose tinkluose], ir tada vyriausybė nusekė iš paskos, nes mūsų vyriausybė yra truputį populistinė. Taigi, ji vadovavosi visuomenės nuomone“, – CNN pasakojo duomenų specialistas. Tuo laikotarpiu medicininių kaukių trūko (tai buvo viena iš priežasčių, kodėl PSO neskubėjo jų rekomenduoti), todėl tūkstančiai čekų nuvalė dulkes nuo savo siuvamųjų mašinų ir prisijungė prie karo laikus menančių pastangų siūti ir siųsti kaukes ten, kur jų reikėjo. Viena savanorių grupė sukūrė interaktyvųjį žemėlapį, kurį naudojant šalyje buvo išdalyta daugiau nei 600 tūkst. apsauginių veido kaukių, daugiausia pasiūtų savanorių. Ministras pirmininkas buvo visiškai įtikintas. Kovo 29 d. jis netgi parašė keletą patarimų tviteryje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui: „Pamėginkite kovoti su virusu taip, kaip čekai. Paprastos medžiaginės kaukės viruso plitimą sumažina 80 procentų... Telaimina Dievas Ameriką!“ Dauguma čekų laikėsi nurodymo dėvėti apsaugines kaukes. Ši priemonė nebuvo itin populiari tarp masių, tačiau leido nepaprastai veiksmingai kontroliuoti viruso plitimą. Be to, šalis tapo savotiška balta varna.

„Pavyzdžiui, kai kurie PSO darbuotojai mums sakė, kad kaukių dėvėjimas yra nesąmonė. Tą patį tvirtino ir daugelis Čekijos kaimynių, tačiau čekams puikiai sekėsi tvarkytis su virusu“, – priminė mikrobiologas dr. Omaras Sery, vienas iš ankstyvųjų apsauginių veido kaukių dėvėjimo šalininkų. Čekijoje pirmoji koronaviruso banga pasiekė piką kovo mėnesio pabaigoje, kai per parą buvo nustatyti 408 nauji atvejai. Didžiausias paros aukų skaičius (tik 18) buvo užfiksuotas balandžio mėnesį. Birželio 30 d. Čekijoje nebuvo užregistruota naujų mirčių nuo COVID-19. Tą pačią dieną Prahos gatvėse buvo surengta vakarienė pandemijos pabaigai pažymėti. Veido kaukės į aprangos kodą neįėjo. Vėl pradėjo veikti teatrai, restoranai, gyventojams buvo leidžiama vykti į užsienį. Net ministras pirmininkas A. Babišas išvyko atostogauti į Graikiją. Šalis praktiškai visais atžvilgiais sugrįžo į įprastas gyvenimo vėžes, ko taip troško likusieji Europos gyventojai. Deja, idilė truko neilgai. „Nebuvo pranešimų apie naujas COVID-19 aukas, apie ligoninėse gulinčius koronavirusu sergančius pacientus, todėl čekai nusprendė, jog apsauginių veido kaukių dėvėti nebereikia“, – paaiškino dr. O. Sery. Kai vasarą vyriausybė panaikino griežtąjį reikalavimą dėvėti apsaugines veido kaukes, daugelis žmonių jas tiesiog paliko namuose. Virusas pamažu ruošėsi sugrįžimui. Net sveikatos apsaugos ministras pripažino, kad šalis apsidžiaugė per anksti. Foto: AP / Scanpix „Visiškai teisingai, nes turėjome daug ekspertų, tiesa, ne epidemiologų ir ne virusologų, kurie teigė, kad liga niekur nedingo, bet yra labai nesunki, – sakė dr. R. Prymula, sveikatos apsaugos ministro pareigas einantis mažiau nei mėnesį. – Taigi, jie stengėsi priversti politikus pamiršti griežtas atsakomąsias priemones.“ Rugpjūčio mėnesį, augant naujų atvejų skaičiui ir planuojant vėl atidaryti mokyklas, garsus epidemiologas ir vyriausybės apribojimų dėl koronaviruso patariamosios grupės koordinatorius Rastislavas Madaras paragino vyriausybę grąžinti reikalavimą dėvėti apsaugines veido kaukes, kuris galiojo pavasarį. Tuometiniam sveikatos apsaugos ministrui Adamui Vojtechui pranešus, jog daugelyje uždarų erdvių vėl reikės dėvėti apsaugines veido kaukes, A. Babišas šiam sumanymui nepritarė. Kitą dieną A. Vojtechas atsisakė daugelio naujųjų taisyklių, o R. Madaras atsistatydino po keleto dienų. Kadangi spalio mėnesį įvyks Čekijos Senato rinkimai, P. Ludwigas mano, kad A. Babišo sprendimas buvo priimtas remiantis populistiniais politiniais išskaičiavimais. Skelbia dalinį karantiną Čekijos vyriausybė trečiadienį paskelbė, kad kovodama su dideliu naujų COVID-19 atvejų šuoliu suvaržys judėjimą ir uždarys parduotuves bei paslaugų įmones. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) vertinimu, 10,7 mln. gyventojų turinti šalis neseniai buvo vertinama kaip prasčiausiai su plintančia pandemija besitvarkanti valstybė Bendrijoje. Antradienį atnaujinti duomenys rodo, kad per pastarąsias dvi savaites Čekijoje buvo registruojamas didžiausias užsikrėtimų ir mirčių nuo COVID-19 atvejų skaičius 100 tūkstančių gyventojų. „Vyriausybė... suvaržys judėjimą ir [asmenų] kontaktus su kitais žmonėmis,.. išskyrus keliones į darbą, apsipirkti arba pas gydytoją“, – pranešė sveikatos apsaugos ministras Romanas Prymula. Jis pridūrė, kad vyriausybė ketvirtadienį ryte iki lapkričio 3-iosios taip pat uždarys visas mažmeninės prekybos vietas, išskyrus maisto parduotuves ir vaistines. „Augimas yra didelis ir iki šiol mūsų taikytos priemonės nepadėjo sustabdyti kreivės kilimo“, – žurnalistams sakė ministras pirmininkas Andrejus Babišas. Kovodama su antrąja koronaviruso infekcijos banga Čekijos vyriausybė jau paskelbė reikalavimą dėvėti kaukes daugelyje vietų ir uždarė mokyklas, restoranus, barus, kino sales, teatrus, muziejus ir baseinus visoje šalyje. A. Babišas pridūrė, kad šalies ligoninių pajėgumai darosi nepakankami ir šalis prašo pagalbos iš užsienio. „Pas mus atvysta maždaug 28 amerikiečių gydytojai“, – pranešė jis. Vyriausybė taip pat užsakė beveik 2 tūkst. ligoninių lovų, dalis kurių bus panaudota šiuo metu statomoje lauko ligoninėje Prahos pakraštyje. Pasak R. Prymulos, jeigu trečiadienį įvestos priemonės bus veiksmingos, naujų atvejų kreivė nustos augti per dvi ar tris savaites. Iki trečiadienio Čekijoje šalyje registruota beveik 194 tūkst. patvirtintų COVID-19 atvejų ir daugiau nei 1 600 mirčių. Antradienį pranešta apie naują rekordą – 11 984 naujus per parą registruotus koronaviruso infekcijos atvejus.

