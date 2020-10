Latvijoje – 115 naujų COVID-19 atvejų, trys užsikrėtusieji mirė

BNS

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 4 171 testą buvo nustatyta 115 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, be to, mirė trys anksčiau užsikrėtę pacientai, antradienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Naujausiomis epidemijos aukomis tapo 65–85 metų žmonės, nurodė medikai. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios Latvijoje testais patvirtinti 3 609 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 341 pasveiko. Per pastarąją parą šalies ligoninėse buvo paguldyta 11 naujų COVID-19 pacientų. Šiuo metu Latvijos ligoninėse gydomi 83 koronavirusu užsikrėtę žmonės, keturių iš jų būklė sunki.

