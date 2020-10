Estijoje patvirtinta dar trijų koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirtis

Estijoje per praėjusią parą atlikus 1 706 pirminius testus buvo nustatyti 42 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos departamentas.

Be to, per šį laikotarpį mirė du koronavirusu užsikrėtę žmonės ir buvo nustatyta, kad vienas anksčiau miręs asmuo taip pat buvo pasigavęs šį užkratą.

Naujausiomis aukomis tapo 94 metų vyras ir 95-erių moteris.

Nuo protrūkio pradžios Estijoje mirė 71 žmogus, kuriam buvo testais patvirtinta koronaviruso infekcija.

Antradienio ryto duomenimis, Estijos ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 27 žmonės, vienam jų reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje nustatyti iš viso 4 127 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 3 270 žmonių pasveiko.