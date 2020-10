Mirčių nuo COVID-19 skaičius Čekijoje viršijo 1 500

Čekijoje nuo COVID-19 mirusių žmonių skaičius viršijo 1 500. Sveikatos ministerijai pranešus apie 46 naujas mirtis, bendras jų skaičius išaugo iki 1 513.

Be to, per 24 valandas patvirtinti 8 076 nauji infekcijos atvejai. Para anksčiau jų buvo 5 058. Iš viso nuo pandemijos pradžios virusas diagnozuotas 181 962 gyventojams.