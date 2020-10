Cichanouskaja kreipėsi į jėgos struktūrų darbuotojus: liko penkios dienos

Aliaksandro Lukašenkos varžovė prezidento rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja jėgos struktūrų darbuotojams įvardijo terminą, iki kada jie privalo pereiti į žmonių pusę.

„Spalio 25 dieną skelbiame Liaudies ultimatumą. Noriu kreiptis į jėgos struktūrų darbuotojus. Esate pratę vykdyti nurodymus, įsakymus. Tik turite suprasti, kad labai greitai tuos nurodymus ir įsakymus duos nauja, demokratinė valdžia. Tai neišvengiama. Esate pratę klausyti savo vadovybės. Bet ar verta tai daryti, jeigu ji gina ne Baltarusijos žmones, o tik vieną asmenį? Tai neteisėta. Esate pratę būti solidarūs su kolegomis. Bet juk nenešate ant savo pečių kolektyvinės atsakomybės už jų, o ne jūsų įvykdytus nusikaltimus. Jeigu jūsų kolega kažką sumušė kone iki mirties, ne jūs turite sėsti į kalėjimą.

Liaudies ultimatumas – tai jūsų galimybė pereiti į baltarusių pusę. Jeigu nesutinkate vykdyti nusikalstamų įsakymų, nevykdykite. Režimas supranta, kad merdi – ir bando savo likimą primesti visiems jums. Neleiskite, kad taip nutiktų. Atsakomybę neša tik tie, kurie vykdė nusikaltimų. Visuotinės liustracijos nebus. Naujai Baltarusijai reikalinga jūsų tarnyba, reikalinga nauja jėgos struktūrų sistema. Todėl susisiekite su mumis, su fondais, viešai deklaruokite paramą savo žmonėms. Vykdykite priesaiką, kurią kiekvienas iš jūsų davėte būtent baltarusiams. Iki Liaudies ultimatumo termino pabaigos liko penkios dienos“, – kreipimesi savo „Telegram“ kanale rašo S. Cichanouskaja.

Praėjusią savaitę ji paskelbė apie „tautos ultimatumą“ Baltarusijos valdžiai ir pareikalavo, kad iki spalio 25 d. A. Lukašenka atsistatydintų.

Ji taip pat pareikalavo nutraukti smurtą gatvėse ir paleisti visus politinius kalinius. Toks pranešimas pasirodė S. Cichanouskajos „Telegram“ kanale. „Prieš du mėnesius pabudome kaip per įprastą išeiginę dieną ir išėjome balsuoti. Ir mes visi nubalsavome už permainas, – sakoma S. Cichanouskajos „Telegram“ kanalu paskelbtame kreipimesi. – Prieš du mėnesius buvo paskutinioji mūsų įprasta išeiginė. Išėjome į gatves, kad susigrąžintume savo balsus, ir už tai sulaukėme kulkų, lazdų, kalėjimo kamerų ir ciniško režimo melo. Mušdami mus jie klausia: „Norėjot permainų?“ Ir jie mums sako: „Štai jums permainos.“

„Jeigu iki spalio 25 d. mūsų reikalavimai nebus įgyvendinti, visa šalis taikiai išeis į gatves ir paskelbs Tautos ultimatumą. O spalio 26 d. visose įmonėse prasidės nacionalinis streikas, bus blokuojami visi keliai, žlugs prekyba valstybinėse parduotuvėse. Jūs turite 13 dienų, per kurias reikia įgyvendinti tris sąlygas. Mes turime 13 dienų, per kurias ruošimės. Per visą šį laiką baltarusiai tęs savo taikius ir atkaklius protestus“, – pareiškė S. Cichanouskaja.

Ji pažymėjo, kad opozicija daug kartų sakė esanti pasirengusi dialogui ir deryboms, tačiau „pokalbis už grotų nėra dialogas“. „Mušti savo šalies žmones paskelbus apie pasirengimą deryboms nėra dialogas. A. Lukašenka žudo savo ateitį ir drauge su savimi nusitempti bando jėgos struktūrų ir kitus pareigūnus ir visą baltarusių tautą. Tačiau mes to neleisime. Prabėgo du politinės krizės, prievartos ir neteisėtumo mėnesiai – mums jau gana. Spalio 25-ąją mes skelbiame Tautos ultimatumą“, – tvirtino S. Cichanouskaja.

Baltarusijoje jau daugiau kaip du mėnesius vyksta beprecedenčiai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų šalys šiuos rinkimus laiko suklastotais. S. Cichanouskaja pirmadienį pareiškė nesutinkanti prievarta pradėti dialogo su šalies valdžia, pagrasinusia prieš demonstrantus panaudoti mirtinus ginklus, ir paragino visuomenę tęsti taikius protestus, siekiant naujų rinkimų.