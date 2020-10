Italijoje per pastarąją parą užfiksuota 11,7 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Italijoje per pastarąją parą užfiksuoti 11 705 nauji COVID-19 ligos atvejai, skelbia Italijos žiniasklaida.

Be to, per parą užregistruotos 69 COVID-19 pacientų mirtys.

Akcentuojama, jog teigiamų COVID-19 testų dalis padidėjo nuo maždaug 7 proc. šeštadienį iki apytikriai 8 proc. sekmadienį.

Labiausiai naujojo koronaviruso užkrato paveiktais regionais išlieka Lombardija, Kampanija ir sostinės Lacijaus apskritis.

Anot Italijos žiniasklaidos, šalies regionų valdžios institucijos akcentuoja, kad ne tik kovoja su koronaviruso infekcija, bet ir bando gelbėti verslą, kuris labai kenčia nuo pandemijos padarinių. Visų pirma, sekmadienį regionų vadovai susitarė su centrine valdžia dėl barų ir restoranų darbo laiko ribojimo – jie bus uždaromi ne vėliau kaip vidurnaktį. Anksčiau ekspertai siūlė šias įstaigas uždaryti dar anksčiau, tačiau regioninės valdžios institucijos tam priešinosi.

Italijos valdžia atsisakė idėjos uždaryti kino teatrus, sporto sales ir baseinus, tačiau jų lankytojai privalo laikytis griežtų sanitarinių reikalavimų.

Mokyklos Italijoje ir toliau veikia – šalies valdžia atmetė siūlymo dėl visuotino „nuotolinio mokymo“.

Siekiant sumažinti keleivių srautus viešuoju transportu, dalis įmonių ir valstybines įstaigų nusprendė darbuotojus vėl pervesti į nuotolinį darbą. Be to, miestų valdžia nusprendė laikinai naudotis turistiniais autobusais vietoj „įprastų“ miesto maršrutų. Tikimasi, kad tai padės sumažinti keleivių skaičių kiekviename autobuse. Tokios priemonės neturės didelės įtakos turizmo sektoriui, nes dėl pandemijos turistų srautai į Italiją sumenko beveik iki nulio.