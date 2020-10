Lukašenkai – Cichanouskajos ultimatumas: turite 13 dienų papildyta

Aliaksandro Lukašenkos varžovė prezidento rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja paskelbė apie „tautos ultimatumą“ Baltarusijos valdžiai ir pareikalavo, kad iki spalio 25 d. A. Lukašenka atsistatydintų.

Ji taip pat pareikalavo nutraukti smurtą gatvėse ir paleisti visus politinius kalinius. Toks pranešimas pasirodė S. Cichanouskajos „Telegram“ kanale.

„Prieš du mėnesius pabudome kaip per įprastą išeiginę dieną ir išėjome balsuoti. Ir mes visi nubalsavome už permainas, – sakoma S. Cichanouskajos „Telegram“ kanalu paskelbtame kreipimesi. – Prieš du mėnesius buvo paskutinioji mūsų įprasta išeiginė. Išėjome į gatves, kad susigrąžintume savo balsus, ir už tai sulaukėme kulkų, lazdų, kalėjimo kamerų ir ciniško režimo melo. Mušdami mus jie klausia: „Norėjot permainų?“ Ir jie mums sako: „Štai jums permainos.“

„Jeigu iki spalio 25 d. mūsų reikalavimai nebus įgyvendinti, visa šalis taikiai išeis į gatves ir paskelbs Tautos ultimatumą. O spalio 26 d. visose įmonėse prasidės nacionalinis streikas, bus blokuojami visi keliai, žlugs prekyba valstybinėse parduotuvėse. Jūs turite 13 dienų, per kurias reikia įgyvendinti tris sąlygas. Mes turime 13 dienų, per kurias ruošimės. Per visą šį laiką baltarusiai tęs savo taikius ir atkaklius protestus“, – pareiškė S. Cichanouskaja.

Ji pažymėjo, kad opozicija daug kartų sakė esanti pasirengusi dialogui ir deryboms, tačiau „pokalbis už grotų nėra dialogas“.

„Mušti savo šalies žmones paskelbus apie pasirengimą deryboms nėra dialogas. A. Lukašenka žudo savo ateitį ir drauge su savimi nusitempti bando jėgos struktūrų ir kitus pareigūnus ir visą baltarusių tautą. Tačiau mes to neleisime. Prabėgo du politinės krizės, prievartos ir neteisėtumo mėnesiai – mums jau gana. Spalio 25-ąją mes skelbiame Tautos ultimatumą“, – tvirtino S. Cichanouskaja.

Baltarusijoje jau daugiau kaip du mėnesius vyksta beprecedenčiai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų šalys šiuos rinkimus laiko suklastotais.

S. Cichanouskaja pirmadienį pareiškė nesutinkanti prievarta pradėti dialogo su šalies valdžia, pagrasinusia prieš demonstrantus panaudoti mirtinus ginklus, ir paragino visuomenę tęsti taikius protestus, siekiant naujų rinkimų.

Anksčiau pirmadienį Baltarusijos milicija pagrasino pradėti prieš protestuotojus šaunamuosius ginklus, nes opozicijos demonstracijos prieš autoritarinį prezidentą A. Lukašenką esą tampa vis radikalesnės.

„Dėl šios priežasties teisėsaugos pareigūnai ir vidaus kariuomenės daliniai nepaliks gatvių ir prireikus panaudos riaušių kontrolės įrangą bei letalinę ginkluotę“, – sakoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime, paskelbtame per susirašinėjimo platformą „Telegram“.

„Mes ir toliau veikiame taikiai ir laikomės savo: reikalaujame derybų dėl naujų rinkimų. Netikime dialogu, kai į mus nukreiptas automato vamzdis. Anksčiau režimas derėdavosi su politiniais kaltiniais kaip su įkaitais, [taip pat] su ES, kad gautų tai, ko nori. Dabar jie derasi su savo tauta – ir tai rodo vieną dalyką: mes sugebėjome priversti juos mus išgirsti“, – sakoma S. Cichanouskajos pareiškime, paskelbtame pirmadienį jos „Telegram“ kanale.

Per sekmadienį Minske ir kituose Baltarusijos miestuose vykusius naujus protestus prieš A. Lukašenkos režimą buvo sulaikyta daugiau kaip 700 žmonių.



„Vakar mes matėme valdžios žiaurumo ir prievartos eskalavimą. Vėl sulaikyta, sumušta, sužeista ir suluošinta šimtai žmonių. Nepaisant taikaus protestų pobūdžio, represijos tik stiprėja. Lukašenka bando imituoti dialogą, bet matome, kad realiai jis nesugeba išgirsti tautos valios“, – pareiškė S. Cichanouskaja, komentuodama vakarykščius įvykius Minske naujienų agentūrai „The Associated Press“.

Pasak jos, baltarusiai privalo sustabdyti smurtą, išlaisvinti politinius kalinius ir surengti naujus rinkimus.

„Praėjusios išeiginės parodė, kad režimas ir toliau kalbasi su baltarusių tauta tik prievartos kalba. Mes nekalti dėl tos prievartos, mes jos niekada neprovokavome – ir tai yra mūsų jėga, – pareiškė S. Cichanouskaja. – O tai reiškia, kad turime imtis atsakomybės ir įgyvendinti savo planą: sustabdyti smurtą, išlaisvinti politinius kalinius ir surengti naujus rinkimus.“

Opozicijos lyderė pasisakė už tai, kad būtų tęsiami taikūs protestai.

„Tai yra galingas protestas. Savo silpnumą jie (valdžia) dabar bando paslėpti po kurtinamųjų granatų sprogimais, bandydami paversti mus tokiais pat kaip jie. Mes stiprūs. Mes nenusileisime, o aš palaikysiu visus, kas tęs taikų tautos judėjimą, demonstruodami orumą ir jėgą“, – kalbėjo S. Cichanouskaja.

Pasak opozicijos lyderės, A. Lukašenka ir jo aplinka turi sulaukti sankcijų – kaip ir jėgos struktūros, dalyvaujančios žmonių vaikyme ir mušime. „Ir tai turi būti ne 40, o šimtai žmonių. Reikia įvesti ribojamąsias priemones bendrovėms ir įmonėms, atvirai palaikančioms A. Lukašenką“, – sakė S. Cichanouskaja.

Ji pabrėžė, kad asmenis su kaukėmis be skiriamųjų ženklų, mušančius ir luošinančius žmones Baltarusijos miestų gatvėse, reikėtų vertinti kaip teroristines nusikaltėlių grupuotes.

Siekiant, kad Europa išvengtų sužeistųjų ir pabėgėlių srauto, geriau kuo anksčiau imtis sankcijų ir suvaržymo priemonių prieš A. Lukašenkos režimą, aiškino opozicionierė.

„Raginu mūsų Europos partnerius veikti greitai ir ryžtingai. Parama demokratijai ir žmogaus teisėms nėra kišimasis į svetimus reikalus, tai – ištikimybė humanizmo principams ir demokratijos vertybėms“, – pažymėjo ji.

S. Cichanouskaja taip pat paragino opozicijos šalininkus Baltarusijoje aktyviai tęsti protesto prieš A. Lukašenkos režimą akcijas.

„Gatvės, jūsų balsai yra labai svarbūs! Žygiai, akcijos kiemuose, karinės technikos ir bet kokios prievartos blokavimas – tai taikus protestas. Jūs galite viską pakeisti, – sakoma jos pareiškime. - Įmonės, jūsų solidarumas yra stipresnis už tūkstančius saugumo pareigūnų! Valdžia yra nuo jūsų priklausoma labiau nei jūs nuo jos. Jūs galite viską pakeisti.“

„Savivaldos grupės, jūs esate nauja jėga! Jūs galite padėti nukentėjusiesiems, organizuoti naujus judėjimus ir palaikyti tvarką visuomenėje, kai pasitaiko teisinių pažeidimų. Jūs galite viską pakeisti“, – rašo S. Cichanouskaja.

S. Cichanouskaja į politines kovas įsitraukė, kai jos vyrui Siarhejui, populiariam tinklaraštininkui, buvo uždrausta užregistruoti savo kandidatūrą prezidento rinkimuose ir jis buvo areštuotas, nes esą rezgė sąmokslą nuversti vyriausybę.

Po rugpjūčio 9-ąją įvykusių rinkimų, kuriuos oficialiai triuškinama persvara laimėjo autokratas prezidentas A. Lukašenka, S. Cichanouskaja paskelbė pergalę ir apkaltino Minską suklastojus balsavimo rezultatus. Vis dėlto ji, spaudžiama valdžios, neilgai trukus pasitraukė į Lietuvą. Kaip aiškino jos patikėtinė Volha Kavalkova, S. Cichanouskąją iš šalies išvežė Baltarusijos tarnybos, tad ji neturėjo kito pasirinkimo.

Kelios ES šalys pripažįsta S. Cichanouskają Baltarusijos opozicijos lydere. Su ja buvo susitikęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel.