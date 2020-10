Prestižinę Nobelio premiją sudaro aukso medalis ir 10 mln. Švedijos kronų (959 tūkst. eurų).

WFP yra didžiausia pasaulyje su badu kovojanti ir maisto saugumą propaguojanti humanitarinė organizacija. 2019 metais WFP suteikė pagalbą beveik 100 mln. žmonių 88 valstybėse.

Praėjusiais metais Nobelio taikos premija atiteko Etiopijos premjerui Abiy Ahmedui.

Jis buvo pagerbtas už pastangas išspręsti ilgametį konfliktą su kaimynine Eritrėja.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E