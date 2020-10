Lenkija antrą parą iš eilės fiksuoja COVID-19 infekcijų rekordą, mirė daugiausiai žmonių nuo pandemijos pradžios

Naujų koronaviruso atvejų skaičius Lenkijoje antrą dieną iš eilės mušė rekordus. Tarnybos pranešė, kad per 24 valandas virusas patvirtintas 4 280 žmonių, ketvirtadienį Varšuvoje paskelbė Sveikatos ministerija. Per tą patį laiką mirė 76 virusu užsikrėtę pacientai – tiek jų per vieną parą dar nėra buvę.

Daugiausiai naujų atvejų – 598 – patvirtinta regione aplink sostinę Varšuvą. Tačiau pandemijos smarkiai paveikta ir Mažosios Lenkijos vaivadija (548) ir Didžiosios Lenkijos vaivadija (505). Trečiadienį buvo pranešta apie ligšiolinį atvejų rekordą – 3 003 naujus susirgimus. Dar ketvirtadienį Lenkijos sveikatos ministerija ketina paskelbti, kad dar daugiau regionų priskiriama rizikos teritorijoms. Skaičius vadinamųjų geltonųjų ir raudonųjų zonų, kur skaičiai yra dideli arba labai dideli, gali padidėt nuo dabar 51 iki daugiau kaip 100, agentūrai PAP sakė sveikatos viceministras Waldemar Kraska. Geltonąja zona greičiausiai taps ir sostinė Varšuva. Tai, be kita ko, reiškia, kad žmonėms ir lauke privalu dėvėti kaukę ir kad dar labiau bus ribojamas švenčių dalyvių skaičius. Lenkijoje, oficialiais duomenimis, iki šiol virusas patvirtintas 111 599 žmonėms. 2 867 pacientai mirė. Lenkija turi 38 mln. gyventojų.

