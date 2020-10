Tokių asmenų sąrašą sudaro šalies Vidaus reikalų ministerija.

„Pagrindas paieškai: ieškoma remiantis Baudžiamojo kodekso straipsniu“, – nurodoma duomenų bazėje. Apie kokį straipsnį konkrečiai kalbama, nėra nurodyta.

Savo ruožtu agentūrai TASS šaltinis iš teisėsaugos institucijų paaiškino, kad į ieškomų asmenų sąrašą S. Cichanouskaja buvo įtraukta Baltarusijoje, tačiau „jos paieška bus įgyvendinama ir Rusijoje, nes ji yra tarptautinė“.

Belarusian opposition leader Svetlana Tikhanovskaya appeared on the wanted list in Russia. pic.twitter.com/iJj8wfxZ2K