Trumpo patarėjui nustatytas koronavirusas

Koronavirusas JAV prezidentui Donaldui Trumpui artimų žmonių rate toliau plinta – infekcija nustatyta dar vienam Baltųjų rūmų personalo nariui, vyriausiajam D. Trumpo patarėjui Stephenui Milleriui.

Interviu „Fox News“ Baltųjų rūmų atstovė spaudai Kayleigh McEnany teigė, kad S. Milleris laikosi gerai ir karantinavosi dar prieš sulaukdamas teigiamo testo rezultato.

Be JAV prezidento D. Trumpo, koronavirusu užsikrėtė ir daug kitų Baltųjų rūmų darbuotojų, įskaitant atstovę spaudai K. McEnany ir vyresniąją patarėją Hope Hicks.

„Akivaizdu, Baltuosiuose rūmuose protrūkis“, – teigė K. McEnany.

JAV prezidentas praėjusį penktadienį pranešė, kad jam diagnozuotas koronavirusas. D. Trumpas kelias dienas buvo gydomas ligoninėje, bet pirmadienį sugrįžo į Baltuosius rūmus. Iš ligoninės sugrįžęs JAV vadovas antradienį pranešė, kad jam nebepasireiškia jokie koronaviruso infekcijai būdingi simptomai, ir dar kartą palygino infekciją su gripu.

„Gripo sezonas artėja! Ar ketiname uždaryti mūsų šalį? Ne, mes išmokome gyventi su juo, taip kaip mokomės gyventi su Covid, kurio mirtingumas daugumoje populiacijų yra daug mažesnis!!!”, – tviteryje rašė D. Trumpas.

JAV prezidentas anksčiau yra teigęs, kad mirtingumas nuo Covid-19 yra panašus į mirtingumą nuo gripo, nors ekspertai teigia, kad koronavirusas yra daug pražūtingesnis. Vien JAV nuo infekcijos jau mirė daugiau kaip 210 100 žmonių. Savo žinutėje tviteryje D. Trumpas taip pat teigia, kad kartais JAV per metus nuo gripo miršta per 100 000 žmonių, nors Ligų kontrolės ir prevencijos centrai nurodo, kad JAV per metus nuo gripo miršta nuo 12 000 iki 61 000 žmonių.