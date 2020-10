Ispanijoje – daugiausiai mirčių per parą nuo balandžio

ELTA

Ispanijoje per 24 valandas registruotas didžiausias per pusšešto mėnesio mirčių nuo koronaviruso skaičius. Per parą iš įvairių šalies regionų pranešta apie 261 su Covid-19 siejamą mirtį, antradienio vakarą Madride paskelbė Sveikatos ministerija. Tai yra didžiausias rodiklis nuo balandžio 25 dienos, kai buvo suskaičiuota 280 mirusiųjų.

Didžiausias pastarųjų mėnesių mirčių skaičius per parą – 112 – registruota rugsėjo 22 dieną. Ministerijos atstovas pabrėžė, kad didelis skaičiaus padidėjimas antradienį veikiausiai susijęs su tuo, kad regionai delsia pranešti mirčių statistiką. Antradienį pranešta, kad virusas nustatytas dar 12 000 žmonių. Bendras infekuotųjų skaičius išaugo iki daugiau kaip 825 000. Mirčių yra 32 486. Pagal pastarąjį rodiklį Ispanija atsilieka nuo Didžiosios Britanijos ir Italijos. Ypač didelį nerimą ir toliau kelia Madridas. Regionui aplink sostinę vėl teko daugiau kaip 40 proc. visų naujų infekcijų. Vadinamasis 7 dienų rodiklis – naujų infekcijų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų - čia buvo 293.

