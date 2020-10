Prieš išvykimą iš ligoninės D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad amerikiečiams nėra ko bijoti, nors šalyje koronavirusas pasiglemžė kone 210 tūkst. gyvybių.

Virtinė scenų, kurios efektingai atrodė per televiziją, sudarė sąlygas D. Trumpui iš savo išrašymo išspausti visa, kas įmanoma.

Pirmiausia jis vienas išėjo pro dideles, aukso spalva nudažytas Walterio Reedo karinės ligoninės netoli Vašingtono duris.

Tiesiogiai transliuojant televizijai, prezidentas su kauke priėjo prie limuzino ir parodė iškeltus nykščius. Vėliau jis įsėdo į prezidentinį sraigtasparnį, kad galėtų greitai parvykti į Baltuosius rūmus, iš kurių išvyko penktadienį, pasireiškus ligos simptomams.

Sraigtasparniui nutūpus, jis užlipo laiptais į Baltųjų rūmų Pietinio portiko balkoną, demonstratyviai nusiėmė kaukę ir 23 sekundes saliutavo išskrendančiam prezidentiniam sraigtasparniui.

Iki lapkričio 3-iosios rinkimų likus mažiau nei mėnesiui, apklausos rodo, kad D. Trumpas populiarumu atsilieka nuo demokratų kandidato Joe Bideno. Atsidūrus ligoninėje prezidentui buvo dar sunkiau vytis varžovą.

D. Trumpo sugrįžimas į Baltuosius rūmus buvo kruopščiai surežisuotas siekiant parodyti, kad jis yra fiziškai stiprus, o virtinė stulbinančių tviterio žinučių pademonstravo būsimą jo politinio puolimo kampą: kad jis asmeniškai įveikė COVID-19 ir dabar vadovaus visos šalies atsitiesimui.

„Netrukus grįšiu į kampanijos kelią!!!“ – vienoje tviterio žinutėje paskelbė prezidentas.

„Nebijokite COVIDo“, – ragino jis kitoje ir teigė, kad po ligos jaučiasi atjaunėjęs.

Tokie pareiškimai apstulbino jo varžovą, kuris pirmadienį dalyvavo kampanijos renginyje Floridoje.

„Pasakykit tai 205 tūkstančiams šeimų, kurios prarado artimuosius“, – pareiškė J. Bidenas.

Buvęs viceprezidentas vėliau pirmadienį Majamyje toliau kritikavo D. Trumpą ir priekaištavo jam dėl kaukių svarbos menkinimo.

„Tikėčiausi, kad prezidentas, patyręs tai, ką patyrė – ir aš patenkintas, kad jis, kaip atrodo, laikosi gan gerai – perduotų amerikiečiams teisingą pamoką: kaukės svarbios“, – sakė J. Bidenas.

Tas patarimas, regis, buvo praleistas pro ausis, nes D. Trumpas vaizdo įrašu tviteryje paskelbė naują žinią amerikiečiams: „Neleiskit tam dominuoti jūsų gyvenime: išeikite, būkit atsargūs.“

„Man jau geriau, galbūt esu atsparus, nežinau“, – pridūrė jis.

President Trump removes mask & poses for photos upon arrival to The White House pic.twitter.com/wjVzXg1A2g