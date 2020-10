Trumpas nutylėjo, kad jo pirmasis koronaviruso testas buvo teigiamas po to dar dalyvavo dviejuose renginiuose

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ignoravo ir nutylėjo, kad jo pirmasis koronaviruso testas buvo teigiamas. Apie tai rašo „Wall Street Journal“ (WSJ).

Žurnalo duomenimis, jau ketvirtadienį D. Trumpo greitasis koronaviruso testas parodė teigiamą rezultatą. Tačiau jis apie tai viešai nepaskelbė. Priešingai, D. Trumpas po to dar dalyvavo dviejuose renginiuose. Be to, jis davė interviu stočiai „Fox News“.

Interviu prezidentas patvirtino pranešimus, kad viena artima jo komandos narė užsikrėtė koronavirusu. Jis paminėjo ir antrąjį jam atliktą testą, kurio rezultatų jis laukia. Tačiau kad jau pirmasis testas buvo teigiamas, visuomenė nesužinojo.

„Testo rezultatus sužinosiu šįvakar arba rytoj ryte“, – prezidentas sakė „Fox“. Penktadienį iš karto po vidurnakčio jis tviteryje pranešė, kad susirgo tiek pats, tiek jo sutuoktinė Melania Trump.

D. Trumpas apie savo užsikrėtimą paskelbė tik po antrojo testo. Jis apie tai informavo tviterio žinute ankstų penktadienio rytą.

Kaip skelbia WSJ, D. Trumpui tyrimas atliktas paisant Baltųjų Rūmų protokolų, o tai reiškia, kad, kai pirmas greitasis testas buvo teigiamas, nedelsiant atliktas antras, patikimesnis testas, kurio metu tirtas mėginys, paimtas iš gilesnių nosies sričių.

Dienraštis taip pat skelbia, kad D. Trumpas prašė savo patarėjo neviešinti fakto, kad jam nustatytas naujasis koronavirusas. Ligos protrūkis buvo taip gerai slepiamas, kad net D. Trumpo kampanijos vadovas Billas Stepienas nežinojo, kad patarėjai Hope Hicks nustatytas virusas, kol šios žinios neišgirdo per žinias. Vėliau paaiškėjo, kad COVID-19 serga ir pats B. Stepienas.

„Esu prilipęs prie tviterio ir televizoriaus, nes nepalaikau jokios oficialios komunikacijos su asmenimis iš Vakarų sparno“, – WSJ sakė vienas administracijos darbuotojas.

D. Trumpas, kuris ligoninėje grumiasi su naujuoju koronavirusu, sekmadienį sakė „daug išmokęs“ apie COVID-19 „iš tikrųjų eidamas į mokyklą“.

„Daug išmokau apie COVID, išmokau iš tikrųjų eidamas į mokyklą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše sakė D. Trumpas.

„Tai tikroji mokykla. Tai ne „paskaitykim knygas“ mokykla“ ir aš tai supratau, aš tai suprantu, ir tai labai įdomu“, – sakė jis.

Netrukus po to, kai paskelbė šį vaizdo įrašą D. Trumpas savo kortežu netikėtai trumpam išvyko iš karinės Walterio Reedo ligoninės netoli Vašingtono pas lauke susirinkusius savo šalininkus.

JAV žiniasklaidos išplatintame vaizdo įraše matyti pro šalį šarvuotu limuzinu važiuojantis ir miniai mojantis prezidentas su apsaugine kauke.

Netikėtas D. Trumpo pasivažinėjimas pasveikinti savo šalininkų įvyko prezidento gydytojams išreiškus pasitenkinimą jo sveikimo eiga ir užsiminus, kad pirmadienį jis galėtų būti išrašytas iš ligoninės.

„Baltųjų rūmų židinys“

D. Trumpo optimizmą dėl galimybių pasveikti temdė naujienos, kad daugėja jo aplinkos žmonių, kuriems testais nustatomas koronavirusas.

Vadinamasis Baltųjų rūmų židinys, be kitų, apima prezidento žmoną Melanią, artimą patikėtinę Hope Hicks, buvusią Baltųjų rūmų aukšto rango patarėją Kellyanne Conway, kampanijos vadovą Billą Stepieną, respublikonų senatorius Thomą Tillisą ir Mike'ą Lee.

D. Trumpo patarėjų ir gydytojų pateikta informacija rodo, kad ketvirtadienį, kelios valandos prieš tai, kai paskelbė, kad jo testo rezultatas teigiamas, prezidentas lėšų rinkimo renginyje Naujajame Džersyje susitiko su daugiau kaip 30 donorų, nors jau žinojo, kad koronavirusu užsikrėtė H. Hicks.

Be to, „The Wall Street Journal“ sekmadienį remdamasis šaltiniais pranešė, kad prezidentas nuslėpė pirmojo, ketvirtadienį atlikto greitojo testo dėl koronaviruso teigiamą rezultatą, kol laukė antrojo testo atsakymo, kuris taip pat buvo teigiamas.

Laukdamas antro testo rezultatų D. Trumpas davė interviu televizijai „Fox News“, kurio metu patvirtino H. Hicks diagnozę, bet neužsiminė apie savo greitojo testo rezultatus, rašė laikraštis.

Tik po kelių valandų D. Trumpas paskelbė, kad jis ir jo žmona užsikrėtė koronavirusu.

Dirba toliau

D. Trumpas, kuris populiarumu gerokai atsilieka nuo varžovo rinkimuose, 77 metų demokrato Joe Bideno, buvo priverstas sustabdyti ar perorganizuoti didelę savo kampanijos dalį likus mėnesiui iki lapkričio 3-iosios rinkimų.

Tačiau D. Trumpas ir jo patarėjai labai stengėsi sudaryti tęstinumo įspūdį.

Prezidento rinkimų kampanijos vadovo pavaduotojas Jasonas Milleris sekmadienį televizijai ABC sakė, kad šeštadienį pusę valandos kalbėjosi su D. Trumpu, kuris „laidęs pokštus“.

Tuo metu valstybės sekretorius Mike'as Pompeo sekmadienį pakeliui į Japoniją žurnalistams sakė, kad prezidentas surengė pasitarimą su savo nacionalinio saugumo komanda, kurio metu buvo puikios nuotaikos.

„Mes pasirūpinome, kad prezidentas būtų informuotas apie visus įvykius pasaulyje... Turiu kelis papildomus nurodymus šiai išvykai ir dabar rengiuosi juos vykdyti“, – sakė M. Pompeo.

Jis pridūrė, kad JAV nacionalinio saugumo komanda yra visiškai pasirengusi visoms galimoms priešiškų jėgų provokacijoms.

Naujausias Bideno koronaviruso testas – neigiamas

Demokratų kandidato į JAV prezidentus Joe Bideno koronaviruso testas vėl buvo neigiamas. Buvęs šalies viceprezidentas tikrintas sekmadienį, pranešė jo rinkimų štabas.

Kad J. Bideno testas buvo neigiamas, pastarąjį kartą skelbta penktadienį.

77-erių J. Bidenas praėjusį antradienį per TV debatus stovėjo ant vienos pakylos kartu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuriam vėliau nustatytas koronavirusas.

J. Bideno rinkimų kampanijos atstovai šeštadienį paskelbė, kad skaidrumo vardan nuo šiol skelbs visų kandidatui atliktų testų rezultatus.