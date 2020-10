Per kautynes Kalnų Karabache žuvo 28 proturkiški sirų kovotojai

Mažiausiai 28 proturkiški Sirijos sukilėlių pajėgų kovotojai žuvo per Ankaros sąjungininko Azerbaidžano ir Armėnijos susirėmimus dėl separatistinio Kalnų Karabacho regiono, penktadienį pranešė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija.

Konflikto Sirijoje eigą stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) nurodė, kad Turkija į pagalbą Azerbaidžanui pasiuntė daugiau kaip 850 sirų kovotojų, priklausančių Ankaros palaikomoms Sirijos sukilėlių pajėgoms.

Baku ir Jerevanas prieš kelis dešimtmečius įsivėlė į rusenantį konfliktą dėl etninių armėnų kontroliuojamo Kalnų Karabacho, atsiskyrusio nuo Azerbaidžano per kruviną karą 10-ojo dešimtmečio pabaigoje.

Sekmadienį atsinaujinusios kautynės, per kurias naudojama artilerija, raketos ir bepilotės skraidyklės, yra rimčiausios per pastaruosius kelis dešimtmečius; jos jau pareikalavo beveik 200 žmonių, įskaitant per 30 civilių, gyvybių.