D. Trumpas taip pat teigė pradėsiantis izoliacijos procesą bei pažadėjo kartu įveikti virusą.

„Šįvakar @FLOTUS (M. Trump) ir man testais patvirtinta COVID-19. Nedelsdami pradėsime savo karantiną ir sveikimo procesą. Įveiksime tai KARTU!“ – parašė D. Trumpas.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Netrukus pirmoji JAV ponia M. Trump socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad abu su vyru jaučiasi gerai, ji jau atidėjo visus suplanuotus susitikimus.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.