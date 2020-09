Didžioji Britanija pirmą kartą pranešė apie daugiau kaip 7 000 naujų infekcijos atvejų

Didžioji Britanija antradienį pirmą kartą nuo pandemijos pradžios pranešė apie daugiau kaip 7 000 naujų koronaviruso atvejų. Iš viso registruotos 7 142 naujos infekcijos, pranešė tarnybos.

Be to, per savaitę padvigubėjo mirčių skaičius: praėjusią savaitę per dieną buvo fiksuojamos 37 mirtys, dabar jų yra 71. Pastebimai išaugo ir ligoninėse gydimų pacientų skaičius.