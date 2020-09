7 svarbiausi faktai apie Trumpo mokesčių skandalą: pornožvaigždei už tylą sumokėjo 173 kartų daugiau, nei federalinių mokesčių per dešimtmetį

www.DELFI.lt

Donaldas Trumpas Foto: Shutterstock

Sekmadienį amerikiečių dienraštis „The New York Times“ paskelbė pirmąją numatytos serijos publikaciją, skirtą šalies prezidento Donaldo Trumpo pajamų mokesčiams ir paremtą per poros dešimtmečių laikotarpį susikaupusiais atitinkamais dokumentais bei duomenimis.

Dienraščio pateiktas ataskaitas prezidentas priskyrė melagingų naujienų kategorijai, bet paprašytas pagaliau paviešinti pajamas, tai padaryti atsisakė. D. Trumpas tapo pirmuoju kandidatu į JAV prezidento postą jau keturis dešimtmečius nedeklaruojančiu pajamų. Svarbiausia dienraščio siunčiama žinutė yra ta, kad per D. Trumpo, kaip verslininko, karjerą jo sumokėtų mokesčių sumos buvo stebėtinai mažos, finansiniai nuostoliai – ganėtinai dideli, o kai kurie su mokesčių mokėjimu susiję manevrai sulaukė teisėsaugos dėmesio. Portalas eu.usatoday.com išnagrinėjo „The New York Times“ publikuotą medžiagą ir pateikė septynias svarbiausias išvadas: Tos pajamų mokesčių sumos, kurias D. Trumpas vis dėlto sumokėjo, buvo labai mažos Tikra tiesa, kad kai kuriais metais D. Trumpas apskritai nemokėjo mokesčių, nes verslas, esą, strigo, todėl ypač daug teko nurašyti nuostoliams, kas šiaip jau dabar kėlia abejonių. „Tais metais, kai laimėjo prezidento rinkimus, D. Trumpo sumokėtų federalinių mokesčių suma siekė 750 dolerių (645 eurus). Kai persikėlė į Baltuosius rūmus, per pirmuosius metus jis sumokėjo dar tiek pat. Net 10 iš 15 pastarųjų metų pajamų mokesčių jis apskritai nemokėjo: dažniausiai pranešdavo, kad prarado daug daugiau pinigų nei uždirbo“, – rašo „The New York Times“. Verta paminėti, kad su pornografinių filmų aktore Stormy Daniels Donaldas Trumpas 2016 metais rinkimų kampanijos metu sudarė „neatskleidimo sutartį“ ir už tylą šiai sumokėjo 130 tūkst. dolerių. Sutartis pasirašyta po to, kai spaudoje pasirodė pranešimų apie galimą D. Trumpo romaną su aktore 2006 metais, kuomet jo žmona laukėsi vaiko. Kitoms šalims D. Trumpas sumokėjo daugiau negu Jungtinėms Valstijoms „2017-ųjų D. Trumpo indėlis į JAV vyriausybės biudžetą (750 dolerių) atrodo tiesiog apgailėtinai, palyginti su kitoms valstybėms iš jo arba jo įmonių atitekusiomis sumomis, būtent – 15 598 dolerių (13 407 eurų) Panamai, 145 400 dolerių (124 979 eurų) Indijai ir 156 824 dolerių (134 798 eurų) Filipinams“, – rašo „The New York Times“. Gresia finansinė krizė Po JAV vidaus pajamų tarnybos (IRS) atlikto audito D. Trumpui gali būti nurodyta sumokėti didžiulę mokesčių sumą ir dar padengti milijoninius kreditinius įsiskolinimus, už kuriuos pats asmeniškai yra garantavęs ir kurių grąžinimo terminas netrukus sueis. „Finansinė [D. Trumpo] padėtis yra ganėtinai įtempta dėl nuostolių ir šimtus milijonų dolerių siekiančių įsiskolinimų, už kuriuos jis pats laidavo ir kuriuos neužilgo teks padengti. Virš jo galvos taip pat – dešimtmetį užsitęsęs ginčas su auditą atlikusia IRS tarnyba dėl to, ar jis turėjo teisę kreiptis dėl 72,9 mln. dolerių (62,7 mln. eurų) grąžinamų mokesčių sumos, kuri jam buvo išmokėta. [D. Trumpo atžvilgiu] nepalankus ginčo sprendimas jam galėtų atsieiti dar 100 mln. dolerių (beveik 86 mln. eurų)“, – rašo „The New York Times“. Kreipėsi dėl 72,9 mln. dolerių sumos išmokėjimo Prieš dešimtmetį D. Trumpas kreipėsi dėl 72,9 mln. dolerių, kaip grąžinamų mokesčių sumos, išmokėjimo. Šis grąžinimas, tiesą sakant, ir buvo pagrindinė IRS vykdyto audito priežastis. „Remiantis konfidencialiais įrašais, nuo 2010 metų [D. Trumpas] ėmė kreiptis dėl sumokėtų mokesčių grąžinimo ir, tenkinant jo prašymus, jam buvo išmokėta bendra 72,9 mln. dolerių suma, sudaranti visus federalinius mokesčius, kuriuos jis sumokėjo už 2005–2008 metų laikotarpį, taip pat palūkanas. Prašymo grąžinti pinigus teisėtumas ir yra pagrindinis slapta nuo visuomenės akių ilgą laiką vykstančio ginčo su auditą atlikusia IRS objektas“, – rašo „The New York Times“. Net 26 mln. buvo nurašyti kaip honoraras už konsultacijas „Analizuojant „The Trump Organization“ mokesčių dokumentus paaiškėjo šis tas įdomaus: nuo 2010 iki 2018 metų maždaug 26 mln. dolerių (22,3 mln. eurų) D. Trumpas nurašė kaip nepaaiškinamus konsultavimo mokesčius, užregistruotus kaip pridėtinės išlaidos, patirtos vykdant kone visus projektus“, – rašo „The New York Times“. Didelių mokesčių sumų priežastis – prievolė mokėti alternatyviuosius minimalius mokesčius „Alternatyvieji minimalūs mokesčiai buvo įvesti kaip priemonė, neleidžianti pasiturintiems piliečiams naudotis didelėmis lengvatomis, taikomomis, pavyzdžiui, nuostolingų verslo sandėrių atvejais, ir tokiu būdu visiškai išvengti mokestinių įsipareigojimų. D. Trumpas alternatyviuosius minimalius mokesčius mokėjo septynerius metus, patekusius į 2000–2017 metų laikotarpį, ir iš viso sumokėjo 24,3 mln. dolerių (20,9 mln. eurų), jei neatsižvelgtume į grąžinimą, kuris įvyko jam pageidaujant. Už 2015 metus jis sumokėjo 641 931 dolerį (551 771 eurą) – tai buvo pirmas kartas, kai jis sumokėjo federalinius mokesčius nuo 2010 metų“, – rašo „The New York Times“. Didžiulių veiklos išlaidų sumų nurašymas Didžiulės sumos buvo išskaitytos kaip įvairių D. Trumpo įmonių, pavyzdžiui, „Mar-a-Lago“ kurortas Palm Biče, Floridoje, veiklos išlaidos. „Kaip įmonė, „Mar-a-Lago“ taip pat yra milijoninių išlaidų, patiriamų, pavyzdžiui, įsigyjant patalynę ir stalo įrankius bei apmokant aplinkos priežiūros paslaugas (2017 metais jos sudarė 109 433 ir 197 829 dolerius atitinkamai (94 063 ir 170 043 eurus)), išskaitymo iš apmokestinamų pajamų priemonė“, – rašo „The New York Times“.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 5 žmonės įvertino) 4.2000

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: