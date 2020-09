Pirmadienį ryte Azerbaidžano užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad Armėnijos kariuomenė intensyviai apšaudo Azerbaidžano Tartaro miestą. Tuo metu Armėnijos pareigūnai pareiškė, kad susirėmimai tęsėsi visą naktį ir ryte Baku atnaujino „puolamuosius veiksmus“.

Azerbaidžano gynybos ministerija pirmadienį naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė, kad per susirėmimus žuvo daugiau nei 550 armėnų karių. Armėnijos pareigūnai šią informaciją paneigė.

Kalnų Karabacho separatistai pranešė, kad per susirėmimus pirmadienį žuvo 28 sukilėliai, iš viso žuvusiųjų karių yra jau 59.

VIDEO: Armenian Ministry of Defence releases new footage showing the destruction of several Azerbaijani armoured vehicles in Nagarno-Karabakh. pic.twitter.com/bI8Yp5TMvu